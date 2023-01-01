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Кэрол
Награды и номинации фильма Кэрол
Carol
Кэрол
2015 / Великобритания / США
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7.2
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Кэрол
Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2015
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2016
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
BAFTA 2016
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
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