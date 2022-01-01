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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Кэрол
Кэрол, 2015: актеры и роли
Carol
Кэрол
2015 / Великобритания / США
Трейлер
7.2
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Кэрол, 2015: актеры и роли
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Режиссер
Тодд Хейнс
Todd Haynes
В ролях
Руни Мара
Rooney Mara
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Кайл Чандлер
Kyle Chandler
Сара Полсон
Sarah Paulson
Кори Майкл Смит
Cory Michael Smith
Джейк Лэси
Jake Lacy
Кэрри Браунштейн
Carrie Brownstein
Джон Магаро
John Magaro
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