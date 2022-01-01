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Кэрол Кэрол
Киноафиша Фильмы Кэрол Кэрол, 2015: актеры и роли
Carol Кэрол 2015 / Великобритания / США
7.2 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Кэрол, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тодд Хейнс Тодд Хейнс Todd Haynes
В ролях
Руни Мара Руни Мара Rooney Mara Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Кайл Чандлер Кайл Чандлер Kyle Chandler Сара Полсон Сара Полсон Sarah Paulson Кори Майкл Смит Кори Майкл Смит Cory Michael Smith Джейк Лэси Джейк Лэси Jake Lacy Кэрри Браунштейн Кэрри Браунштейн Carrie Brownstein Джон Магаро Джон Магаро John Magaro
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