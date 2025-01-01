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Киноафиша Фильмы Кэрол Цитаты из фильма Кэрол

Цитаты из фильма Кэрол

Carol Aird [по дороге обратно в Чикаго] О чём ты думаешь? Знаешь, сколько раз в день я тебе это спрашиваю?
Therese Belivet Прости. О чём я думаю? Думаю, что я ужасно эгоистична.
Carol Aird Не делай этого. Ты же не знала. Откуда ты могла знать?
Therese Belivet А я должна была сказать тебе «нет», но я никогда не говорю «нет». И это эгоистично, потому что… потому что я всё просто беру и ничего не знаю. И не знаю, чего хочу. Как я могла, если всё, что я делаю — это вечно говорю «да»?
[поворачивает голову и плачет]
Carol Aird [съезжает на обочину, останавливается, подходит к Териз и гладит её по лицу] Я брала то, что ты давала, добровольно. Это не твоя вина, Териз.
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Carol Aird Мой ангел. Сброшенный из космоса.
[Кэрол шёпотом говорит Терезе, когда они делают паузу и смотрят друг на друга во время их первой близости]
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Carol Aird Только когда думаешь, что хуже уже некуда, заканчиваются сигареты.
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Carol Aird Дорогая. Случайностей не бывает, и он бы всё равно нас нашёл. Всё возвращается на круги своя. Будь благодарна, что это случилось раньше, а не позже. Тебе может показаться, что я сурова, говоря это, но ни одно моё объяснение тебя не устроит. Пожалуйста, не сердись, когда я скажу, что ты ищешь ответы и объяснения, потому что ты молода. Но однажды ты это поймёшь. И когда это случится, я хочу, чтобы ты представила меня там, чтобы встретить тебя, нашу жизнь, простирающуюся впереди, как бесконечный рассвет. Но до тех пор между нами не должно быть никаких контактов. У меня много дел, а у тебя, моя дорогая, ещё больше. Поверь, я готова на всё, чтобы видеть тебя счастливой. Поэтому я делаю единственное, что могу... Я отпускаю тебя.
[Письмо от Кэрол к Терезе, звучащее голосом Кэрол]
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Кэрол Эйрд [Терезе] Я люблю тебя.
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Abby Gerhard Скажи, что ты понимаешь, что делаешь.
Carol Aird Понимаю.
[она смотрит на Эбби и хитро улыбается]
Carol Aird Никогда этого не понимала.
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Therese Belivet [звонит Кэрол по телефону] Алло? Кэрол?
Therese Belivet [Кэрол с трудом сдерживает эмоции и заставляет себя повесить трубку, не сказав ни слова. Териз затем шёпотом говорит в трубку] Я скучаю по тебе. Я скучаю по тебе.
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Therese Belivet [по телефону] Я хочу знать. Думаю. То есть, я хочу тебя кое-что спросить. Но не уверена, что ты этого хочешь.
Carol Aird [плачет] Спроси меня. Пожалуйста.
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Carol Aird С Новым годом.
Therese Belivet С Новым годом.
Carol Aird Мы с Харжем никогда не встречаем Новый год вместе. Всегда какие-то деловые встречи. Всегда надо развлекать клиентов.
Therese Belivet Я всегда провожу Новый год в одиночестве. В толпе.
[пауза]
Therese Belivet В этом году я не одна.
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Carol Aird [наклоняется и целует Терезу] Ты дрожишь.
[Кэрол тянется, чтобы выключить лампу у кровати]
Therese Belivet Нет, не надо. Я хочу видеть тебя.
🧡
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Carol Aird Я никогда так не выглядела.
[Териз, восхищённо разглядывая её тело]
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Therese Belivet Ты когда-нибудь была влюблена в мальчика?
Richard Semco Нет.
Therese Belivet Но ты же слышал об этом.
Richard Semco Конечно. То есть, я слышал про таких людей? Да.
Therese Belivet Я не про таких людей. Я про двоих, которые влюбляются друг в друга. Например, мальчик и мальчик. Вдруг.
Richard Semco Я не знаю никого такого. Но скажу тебе одно: всегда есть какая-то причина, на заднем плане.
Therese Belivet Значит, ты не думаешь, что это просто... может случиться с кем угодно.
Richard Semco Нет. Не думаю. Ты что, влюблена в девушку?
Therese Belivet Нет.
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Harge Aird [о Кэрол] Я её люблю.
Abby Gerhard [почти жалобно] Я не могу тебе с этим помочь.
[Abby закрывает дверь]
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Carol Aird Мне следовало сказать: «Терез, подожди»...
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Carol Aird То, что случилось с Терезой... Я хотела этого. И не собираюсь этого отрицать.
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🥱
Carol Aird А ты одна живёшь, Тереза Беливет?
Therese Belivet Да. Ну, есть Ричард, он хотел бы со мной жить. О, нет, не подумай ничего такого, я имею в виду, он хотел бы на мне жениться.
Carol Aird Понимаю. А ты бы хотела выйти за него?
Therese Belivet Я даже толком не знаю, что заказать на обед.
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🥱
Carol Aird Что ты обычно делаешь по воскресеньям?
Therese Belivet Ничего особенного. А ты?
Carol Aird В последнее время тоже ничего. Может, ты захочешь как-нибудь меня навестить. Буду рада. По крайней мере, там, где я живу, красивая природа. Хочешь приехать ко мне в это воскресенье?
Therese Belivet [отвечает без колебаний] Хочу.
Carol Aird Какая ты странная девчонка.
Therese Belivet Почему?
Carol Aird Словно выброшена из космоса.
🧡
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🥱
Therese Belivet Какой это город, ещё раз?
[утро после их первой ночи вместе]
Carol Aird Это? Уотерлу.
[смеётся]
Carol Aird Ужасно, правда?
🧡
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🥱
Carol Aird [обращаясь к Харжу] Вот как обстоят дела. Я не буду, я больше не могу вести переговоры. Либо берёшь, либо уходишь. Но если уйдёшь — пойдём в суд. А если пойдём в суд... будет плохо.
[сдерживая слёзы]
Carol Aird И мы не злые люди, Харж.
🧡
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🥱
Therese Belivet Я никогда ничего у тебя не просила. Может, в этом и проблема.
[когда она расстаётся с Ричардом]
🧡
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🥺
🤔
🥱
Carol Aird Ты хочешь стать фотографом?
Therese Belivet Пожалуй. Если у меня вообще есть к этому талант.
Carol Aird Разве не другие люди должны тебе это сказать? Всё, что ты можешь — это продолжать работать. Делай то, что чувствуешь правильным. Остальное выбрасывай.
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Carol Aird Мой чемодан! ГДЕ МОЙ ЧЁРТОВ ЧЕМОДАН?
🧡
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Therese Belivet Вино заставляет меня чувствовать себя непослушной, но в хорошем смысле.
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Therese Belivet Почему ты меня ненавидишь? Я ничего тебе не сделала.
Abby Gerhard Ты правда думаешь, что я пролетела половину страны, чтобы загнать тебя обратно на Восток, потому что ненавижу тебя и хочу видеть, как ты страдаешь?
Therese Belivet Это ради Кэрол. Не ради меня.
Abby Gerhard Это...
[останавливается и закуривает сигарету]
Therese Belivet Что случилось между тобой и Кэрол?
Abby Gerhard Это совсем другое. Я знаю Кэрол с десяти лет.
🧡
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Carol Aird Ты фотографировала меня на ёлочном базаре?
Therese Belivet Прости. Нужно было спросить.
Carol Aird Не извиняйся.
Therese Belivet Я просто пыталась... у меня есть подруга, которая сказала, что мне стоит больше интересоваться людьми.
Carol Aird И как успехи?
Therese Belivet [улыбаясь в ответ] Вполне успешно, на самом деле.
Carol Aird Рада слышать.
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🥱
McKinley Motel Manager Наши стандартные номера оборудованы стереофоническими радиоприёмниками, а также у нас есть Президентский люкс по очень привлекательной цене.
Carol Aird Два стандартных номера подойдут.
Therese Belivet Почему бы не взять Президентский люкс?
[Кэрол поворачивается, чтобы посмотреть на Терезу]
Therese Belivet Если цена устраивает, конечно.
🧡
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🥱
Carol Aird [прерывает спор адвокатов по поводу показаний] Можно мне слово? Я не стану отрицать правдивость того, что записано на этих пленках.
Fred Haymes [машинистке] Это не для протокола, дорогая.
Carol Aird Тогда пусть будет для протокола.
🧡
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🥱
Fred Haymes Почему бы тебе не сесть?
Carol Aird Почему люди думают, что плохие новости легче воспринимать, когда сидишь?
🧡
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🥱
Carol Aird Ну вот и всё.
🧡
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🥱
Carol Aird Я уезжаю на некоторое время.
Therese Belivet Когда? Куда?
Carol Aird Куда заведёт машина. На запад. Скоро. — И я подумала, может, ты захочешь поехать со мной. — Поехала бы?
Therese Belivet Да. Да, поехала бы.
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🥱
Abby Gerhard Ох, у тебя, блин, хватка, чтобы мне приказывать... и нет, её здесь нет.
Harge Aird Это невозможно. Потому что она не дома и не со мной. Значит, она у тебя.
Abby Gerhard [делает паузу] Да, знаешь, Харж, ты прав. Ты десять лет делал всё, чтобы она ориентировалась только на тебя. Твоя работа, твои друзья, твоя семья.
Harge Aird ГДЕ ОНА, ЧЁРТ ПОБЕРИ! Она всё ещё моя жена, Эбби. Это моя ответственность.
Abby Gerhard Знаешь, это способ показать. Наложить на неё запретительный приказ. Я закрываю дверь.
🧡
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🥱
Carol Aird Я не мученица. Я понятия не имею, что для меня лучше. Но я знаю, и чувствую это всем телом, что лучше для моей дочери.
[пауза]
Carol Aird Теперь я хочу видеть её, Харж. Мне всё равно, под присмотром или нет. Главное, чтобы это было регулярно.
[Кэрол встаёт, надевает пальто, готовится уйти]
Carol Aird Было время, когда я готова была на всё. Я бы заперлась, лишь бы Ринди была со мной. Какой я тогда смысл для неё, для нас, если живу вопреки самой себе?
🧡
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🥺
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🥱
Carol Aird Ты скучаешь по Ричарду?
Therese Belivet Нет. Я вообще о нём весь день не думала. И о доме тоже, если честно.
🧡
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🥱
Carol Aird [выглядит раздражённой] Простите, я нервничаю, когда делаю покупки.
Therese Belivet Ничего страшного, я нервничаю, когда работаю здесь.
🧡
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Abby Gerhard Я прицелился на эту рыжую, у неё стейк-хаус за пределами Парамуса. Говорю тебе, серьёзная рыжая, как Рита Хейворс.
Carol Aird Правда? Ты думаешь, что справишься с рыжей?
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🥱
Dannie McElroy У всех нас, знаешь, есть привязанности к людям. Нам нравятся определённые люди. Тебе нравятся определённые люди, верно?
Therese Belivet Иногда.
Dannie McElroy Некоторых ты не любишь. И не понимаешь, почему тебя тянет к одним, а к другим нет. Единственное, что ты точно знаешь — либо тебя тянет, либо нет.
🧡
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🥱
Carol Aird Моё поведение! Господи Боже. Я же её мать, ради всего святого.
[пауза]
Carol Aird Пункт о морали. Понятно.
Fred Haymes Правда?
Carol Aird Нет. Нет ничего морального в том, чтобы держать Ринди от меня подальше.
🧡
👏
🥺
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🥱
Carol Aird Не глупи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol Aird Хардж, я хочу, чтобы ты был счастлив. Я не дала тебе этого. Я подвела тебя. Мы оба могли бы дать друг другу больше, но... мы подарили друг другу Ринди. И это самый потрясающий, самый щедрый из подарков.
🧡
👏
🥺
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🥱
Harge Aird Ты хорошо пахнешь.
Carol Aird Ты пьяна.
🧡
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🥱
Therese Belivet Сколько раз ты был влюблён?
Richard Semco Никогда — пока не встретил тебя.
Therese Belivet Не ври. Ты рассказывал мне про этих двух других девушек.
Richard Semco Да ну, я с ними просто переспал. Это не одно и то же.
Therese Belivet То есть я особенная, потому что мы ещё не дошли до конца?
🧡
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🥱
Therese Belivet Ты не понимаешь!
Richard Semco О, понимаю. Понимаю прекрасно. Ты в трансе!
Therese Belivet Я как никогда на чеку! Никогда в жизни не была такой! Почему ты меня не оставишь в покое!
🧡
👏
🥺
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🥱
Therese Belivet У тебя есть работа, Фил.
Phil McElroy Ты называешь это работой? Я называю это иллюзией.
Dannie McElroy Тебе платят. Деньги — иллюзия?
Phil McElroy Мой младший брат — этот мудозвон-философ.
🧡
👏
🥺
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🥱
Genevieve Cantrell Ты друг Фила, да?
Therese Belivet Да, и Дэнни тоже.
Genevieve Cantrell Не хочешь спросить, откуда я это знаю?
Therese Belivet Разве не все здесь друзья Фила?
Genevieve Cantrell Понимаю, почему Фил так хорошо о тебе отзывается.
Therese Belivet Понимаешь?
🧡
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Charles, Party Guest Можешь её забрать. Она из этих фальшивок с Гринвич-Виллидж, если хочешь знать.
🧡
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🥱
Therese Belivet О, твой парфюм.
Carol Aird Да?
Therese Belivet Он приятный.
Carol Aird Спасибо. Харж подарил мне этот флакон много лет назад, до того как мы поженились, и с тех пор я им пользуюсь.
🧡
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🥱
Harge Aird Откуда ты знаешь мою жену?
Carol Aird Хардж, прошу.
Therese Belivet Я работаю в «Франкенберге», в универмаге.
Carol Aird Я заказала подарок с её стола. Забыла перчатки. Она вернула их, а я поблагодарила.
Harge Aird Ну и смело.
🧡
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🥱
Harge Aird Чёрт побери! Я не удивлюсь чему угодно от таких женщин, как ты, Кэрол.
Carol Aird Ты же вышел замуж за такую, как я.
🧡
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Richard Semco Что? Ты по уши влюблён в эту женщину. Ведёшь себя как школьница.
Therese Belivet Нет! Мне она просто нравится. Я люблю всех, с кем можно по-настоящему поговорить.
Richard Semco Здорово!
🧡
👏
🥺
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🥱
Carol Aird Готова?
Therese Belivet Готов!
🧡
👏
🥺
🤔
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