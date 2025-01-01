Дорогая. Случайностей не бывает, и он бы всё равно нас нашёл. Всё возвращается на круги своя. Будь благодарна, что это случилось раньше, а не позже. Тебе может показаться, что я сурова, говоря это, но ни одно моё объяснение тебя не устроит. Пожалуйста, не сердись, когда я скажу, что ты ищешь ответы и объяснения, потому что ты молода. Но однажды ты это поймёшь. И когда это случится, я хочу, чтобы ты представила меня там, чтобы встретить тебя, нашу жизнь, простирающуюся впереди, как бесконечный рассвет. Но до тех пор между нами не должно быть никаких контактов. У меня много дел, а у тебя, моя дорогая, ещё больше. Поверь, я готова на всё, чтобы видеть тебя счастливой. Поэтому я делаю единственное, что могу... Я отпускаю тебя.