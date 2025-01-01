Carol AirdНе делай этого. Ты же не знала. Откуда ты могла знать?
Therese BelivetА я должна была сказать тебе «нет», но я никогда не говорю «нет». И это эгоистично, потому что… потому что я всё просто беру и ничего не знаю. И не знаю, чего хочу. Как я могла, если всё, что я делаю — это вечно говорю «да»?
[поворачивает голову и плачет]
Carol Aird[съезжает на обочину, останавливается, подходит к Териз и гладит её по лицу]Я брала то, что ты давала, добровольно. Это не твоя вина, Териз.
[Кэрол шёпотом говорит Терезе, когда они делают паузу и смотрят друг на друга во время их первой близости]
🧡
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🥺
🤔
🥱
Carol AirdТолько когда думаешь, что хуже уже некуда, заканчиваются сигареты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carol AirdДорогая. Случайностей не бывает, и он бы всё равно нас нашёл. Всё возвращается на круги своя. Будь благодарна, что это случилось раньше, а не позже. Тебе может показаться, что я сурова, говоря это, но ни одно моё объяснение тебя не устроит. Пожалуйста, не сердись, когда я скажу, что ты ищешь ответы и объяснения, потому что ты молода. Но однажды ты это поймёшь. И когда это случится, я хочу, чтобы ты представила меня там, чтобы встретить тебя, нашу жизнь, простирающуюся впереди, как бесконечный рассвет. Но до тех пор между нами не должно быть никаких контактов. У меня много дел, а у тебя, моя дорогая, ещё больше. Поверь, я готова на всё, чтобы видеть тебя счастливой. Поэтому я делаю единственное, что могу... Я отпускаю тебя.
[Письмо от Кэрол к Терезе, звучащее голосом Кэрол]
Carol AirdХардж, я хочу, чтобы ты был счастлив. Я не дала тебе этого. Я подвела тебя. Мы оба могли бы дать друг другу больше, но... мы подарили друг другу Ринди. И это самый потрясающий, самый щедрый из подарков.