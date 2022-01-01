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Богема
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Богема, 2015

2015 / Великобритания
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О фильме

Действие оперы происходит в богемном Париже 30-х годов XIXвека. Нежная любовная история с трагичным финалом разворачивается на фоне живого и красочного Латинского квартала. Красивая и незабываемая музыка Пуччини трогает до глубины души. В новой «Богеме» вы услышите много узнаваемых арий и дуэтов, которые покоряют публику театра в Ковент-Гардене с момента премьеры в 1897 году. С тех пор на этой культовой сцене опера давалась более 500 раз. Партии несчастных возлюбленных исполнят звезды мировой величины — сопрано Анна Нетребко и тенор Джозеф Каллея. Нищий поэт и швея встречаются в рождественский сочельник и влюбляются до беспамятства, однако их счастье оказывается под угрозой, когда обнаруживается, что Мими смертельно больна.

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Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Джон Копли
В ролях
Анна Нетребко
Джозеф Каллея
Лукас Мичем
Дженнифер Роули
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Богема 1 постер
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