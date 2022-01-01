Богема, 2015

Действие оперы происходит в богемном Париже 30-х годов XIXвека. Нежная любовная история с трагичным финалом разворачивается на фоне живого и красочного Латинского квартала. Красивая и незабываемая музыка Пуччини трогает до глубины души. В новой «Богеме» вы услышите много узнаваемых арий и дуэтов, которые покоряют публику театра в Ковент-Гардене с момента премьеры в 1897 году. С тех пор на этой культовой сцене опера давалась более 500 раз. Партии несчастных возлюбленных исполнят звезды мировой величины — сопрано Анна Нетребко и тенор Джозеф Каллея. Нищий поэт и швея встречаются в рождественский сочельник и влюбляются до беспамятства, однако их счастье оказывается под угрозой, когда обнаруживается, что Мими смертельно больна.