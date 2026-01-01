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Люси Робинсон
Lucy Robinson
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Персоны
Люси Робинсон
Люси Робинсон
Lucy Robinson
Дата рождения
7 сентября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Люси Робинсон
Родилась в 1966 году. Лондон, Англия, Великобритания.
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Популярные фильмы
8.8
Гордость и предубеждение
(1995)
8.3
Доктор Мартин
(2004)
8.1
Льюис
(2006)
Фильмография Люси Робинсон
6.7
Лондон убивает
драма, криминал
2019, Великобритания
7.4
Трудная задача
National Theatre Live: The Hard Problem
спектакль
2015, Великобритания
8.1
Льюис
драма, криминал
2006, Великобритания
8.3
Доктор Мартин
драма, комедия
2004, Великобритания
8.8
Гордость и предубеждение
драма, мелодрама, мини-сериал
1995, Великобритания
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