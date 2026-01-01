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Люси Робинсон
Люси Робинсон Lucy Robinson
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Люси Робинсон

Lucy Robinson

Дата рождения
7 сентября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Биография Люси Робинсон

Родилась в 1966 году. Лондон, Англия, Великобритания.

Популярные фильмы

Гордость и предубеждение 8.8
Гордость и предубеждение (1995)
Доктор Мартин 8.3
Доктор Мартин (2004)
Льюис 8.1
Льюис (2006)

Фильмография Люси Робинсон

Лондон убивает 6.7
Лондон убивает
драма, криминал 2019, Великобритания
Трудная задача 7.4
Трудная задача National Theatre Live: The Hard Problem
спектакль 2015, Великобритания
Льюис 8.1
Льюис
драма, криминал 2006, Великобритания
Доктор Мартин 8.3
Доктор Мартин
драма, комедия 2004, Великобритания
Гордость и предубеждение 8.8
Гордость и предубеждение
драма, мелодрама, мини-сериал 1995, Великобритания
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