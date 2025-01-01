Анна Никулина — российская артистка балета, прима-балерина Большого театра, народная артистка Российской Федерации. Родилась 23 марта 1985 года в Москве.

В 2003 году окончила Московскую государственную академию хореографии и была принята в труппу Большого театра. Уже в 19 лет исполнила партию Одетты-Одиллии в «Лебедином озере». В 2015 году получила ранг балерины. Работала с Екатериной Максимовой, Ниной Семизоровой, Людмилой Семенякой, ныне занимается под руководством Ольги Ченчиковой.

Выступала на крупнейших российских и международных фестивалях, исполняла ведущие партии в Большом, Мариинском, Римской опере и других театрах. Среди её знаковых ролей — Фригия в «Спартаке».