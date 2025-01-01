Меню
Анна Никулина
Киноафиша Персоны Анна Никулина

Анна Никулина

Дата рождения
23 марта 1985
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
В каком театре играет

Биография Анны Никулиной

Анна Никулина — российская артистка балета, прима-балерина Большого театра, народная артистка Российской Федерации. Родилась 23 марта 1985 года в Москве.

В 2003 году окончила Московскую государственную академию хореографии и была принята в труппу Большого театра. Уже в 19 лет исполнила партию Одетты-Одиллии в «Лебедином озере». В 2015 году получила ранг балерины. Работала с Екатериной Максимовой, Ниной Семизоровой, Людмилой Семенякой, ныне занимается под руководством Ольги Ченчиковой.

Выступала на крупнейших российских и международных фестивалях, исполняла ведущие партии в Большом, Мариинском, Римской опере и других театрах. Среди её знаковых ролей — Фригия в «Спартаке».

Популярные фильмы

TheatreHD: Спартак 7.0
TheatreHD: Спартак (2021)
Щелкунчик 0.0
Щелкунчик (2014)
Ромео и Джульетта 0.0
Ромео и Джульетта (2014)

Фильмография Анны Никулиной

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Актриса 4
TheatreHD: Спартак 7
TheatreHD: Спартак Spartacus
спектакль, балет 2021, Россия
Щелкунчик
Щелкунчик
балет 2014, Россия
Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта
балет 2014, Россия
Спартак
Спартак Spartacus
балет 2013, Россия
