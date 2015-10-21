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Рейтинги
4.8
Рейтинг IMDb: 4.7
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Йосемити
Йосемити
Yosemite
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
Действие происходит осенью 1985 года. В центре сюжета переплетающиеся истории трех друзей Криса, Джо и Теда, живущих в беспечном пригороде Пало Альто. Но спокойствие их мира нарушается, когда в окрестностях появляется кровожадная пума.
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Йосемити
трейлер с закадровым переводом
трейлер с закадровым переводом
Страна
США
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
21 октября 2015
MPAA
R
Сборы в мире
$13 931
Производство
Elysium Bandini Studios, Rabbit Bandini Productions
Другие названия
Yosemite, Lembranças de uma Infância, To vouno ton thavmaton, Το βουνό των θαυμάτων, Йосемити, 优胜美地, 约塞米蒂
Режиссер
Габриэль Демистере
В ролях
Джеймс Франко
Стивен Уиг
Бэрри Дель Шерман
Клара Аранович
Карлайл Форрестер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
4.8
Оцените
15
голосов
4.7
IMDb
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Йосемити
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