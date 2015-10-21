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Постер фильма Йосемити
Постер фильма Йосемити
Рейтинги
4.8 Рейтинг IMDb: 4.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Йосемити

Йосемити

Yosemite 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие происходит осенью 1985 года. В центре сюжета переплетающиеся истории трех друзей Криса, Джо и Теда, живущих в беспечном пригороде Пало Альто. Но спокойствие их мира нарушается, когда в окрестностях появляется кровожадная пума.
Йосемити - трейлер с закадровым переводом
Йосемити  трейлер с закадровым переводом
Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 21 октября 2015
MPAA R
Сборы в мире $13 931
Производство Elysium Bandini Studios, Rabbit Bandini Productions
Другие названия
Yosemite, Lembranças de uma Infância, To vouno ton thavmaton, Το βουνό των θαυμάτων, Йосемити, 优胜美地, 约塞米蒂
Режиссер
Габриэль Демистере
В ролях
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Стивен Уиг
Бэрри Дель Шерман
Клара Аранович
Карлайл Форрестер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.8
Оцените 15 голосов
4.7 IMDb
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Йосемити - трейлер с закадровым переводом
Йосемити Трейлер с закадровым переводом
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