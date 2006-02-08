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Постер фильма Любовь принадлежит всем
6.3
Киноафиша Фильмы Любовь принадлежит всем
6.3

Любовь принадлежит всем

, 2006
Dennis van Rita
Бельгия / драма / 18+
Постер фильма Любовь принадлежит всем
6.3

В ролях

Эльс Доттерманс
Rita
Маттиас Шонартс
Маттиас Шонартс
Dennis
Верле Батенс
Верле Батенс
Barbara
Том Ван Дик
Thomas
Джун Вотен
Jasmijn
Рейнхальд Декле
Arlette
Френсин Де Болл
Jenny
Патрик Де Нив
Jeroen
Damiaan De Schrijver
Andre
Greta Van Langhendonck
Rita's moeder
Режиссер Хильде Ван Мигхем
Сценарист Hugo Van Laere
Композитор Берт Йорис, Хельмут Лотти
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 8 февраля 2006
Дата выхода
8 февраля 2006 США
Бюджет €500 000
Производство Caviar Films
Другие названия
Dennis van Rita, Love Belongs to Everyone, O Amor é Para Todos, 爱无专属

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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