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Дом призраков Дом призраков
Киноафиша Фильмы Дом призраков Дом призраков, 1995: актеры и роли
Haunted Дом призраков 1995 / Великобритания / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Дом призраков, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Льюис Гилберт Lewis Gilbert
В ролях
Эйдан Куинн Эйдан Куинн Aidan Quinn Кейт Бекинсейл Кейт Бекинсейл Kate Beckinsale Энтони Эндрюс Anthony Andrews Джон Гилгуд Джон Гилгуд John Gielgud Анна Мэсси Anna Massey Алекс Лоу Джеральдин Сомервилль Джеральдин Сомервилль Geraldine Somerville
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