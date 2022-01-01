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Дом призраков
Дом призраков, 1995: актеры и роли
Haunted
Дом призраков
1995 / Великобритания / США
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Дом призраков, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Льюис Гилберт
Lewis Gilbert
В ролях
Эйдан Куинн
Aidan Quinn
Кейт Бекинсейл
Kate Beckinsale
Энтони Эндрюс
Anthony Andrews
Джон Гилгуд
John Gielgud
Анна Мэсси
Anna Massey
Алекс Лоу
Джеральдин Сомервилль
Geraldine Somerville
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