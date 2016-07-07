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Киноафиша Фильмы Маскарад

Маскарад

Maskarad 18+
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О фильме

По одноименной драме М. Ю. Лермонтова.

Арбенин Евгений Александрович, бывший карточный шулер, наивно полагал, что из игры можно выйти и прошлое можно забыть. Трудно сказать, что на самом деле стало причиной трагических событий, произошедших в его семье.

Были ли то интриги некоего Неизвестного, некогда разоренного им? Или же это была расплата за совершенные им грехи? Доподлинно известно одно: причастными к этой темной истории оказались многие из лиц ему известных.совершенные им грехи? Доподлинно известно одно: причастными к этой темной истории оказались многие из лиц ему известных.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1941
Премьера в мире 1 января 1941
Дата выхода
1 января 1941 Россия 6+
16 сентября 1941 СССР
21 декабря 1945 Чехословакия
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Maskarad, Maskerad, Maskerade, Masquerade, Маскарад, Álarcosbál, Mascarada, Mascherata, Maskarada, Naamiaiset, Po maskarním plese
Режиссер
Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
В ролях
Николай Мордвинов
Тамара Макарова
Тамара Макарова
Михаил Садовский
Софья Магарилл
Антонин Панкрышев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 21 голос
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1365 В жанре «исторический»  54 В жанре «драма»  620 В фильмах СССР  180
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Маскарад

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7 июля 2016 14:00
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