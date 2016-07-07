По одноименной драме М. Ю. Лермонтова.
Арбенин Евгений Александрович, бывший карточный шулер, наивно полагал, что из игры можно выйти и прошлое можно забыть. Трудно сказать, что на самом деле стало причиной трагических событий, произошедших в его семье.
Были ли то интриги некоего Неизвестного, некогда разоренного им? Или же это была расплата за совершенные им грехи? Доподлинно известно одно: причастными к этой темной истории оказались многие из лиц ему известных.совершенные им грехи? Доподлинно известно одно: причастными к этой темной истории оказались многие из лиц ему известных.
|1 января 1941
|Россия
|6+
|16 сентября 1941
|СССР
|21 декабря 1945
|Чехословакия