Арбенин Евгений Александрович, бывший карточный шулер, наивно полагал, что из игры можно выйти и прошлое можно забыть. Трудно сказать, что на самом деле стало причиной трагических событий, произошедших в его семье.

Были ли то интриги некоего Неизвестного, некогда разоренного им? Или же это была расплата за совершенные им грехи? Доподлинно известно одно: причастными к этой темной истории оказались многие из лиц ему известных.совершенные им грехи? Доподлинно известно одно: причастными к этой темной истории оказались многие из лиц ему известных.