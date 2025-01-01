Был у меня студент... совсем недавно... сказал, что моя проблема, если природа — это проблема, а не просто что-то проблемное, в том, что я вижу вещи только в терминах победы или смерти, и не просто победы, а полной победы. И это правда: я всегда так думал. Либо победа, либо не стоит и начинать. Единственное, что стоит делать — это невозможное. Всё остальное — серое. Ты рождаешься... как мужчина... с нервами солдата, с чуткостью ангела, если можно так сказать, но это ни к чему. Здесь? К чему это здесь? Тебя готовят стать философом, королём или Шекспиром, а дают вот это? Вот это? Двадцать с лишним лет школы — всё обучение тому, как быть обычным... или они тебя, чёрт возьми, убьют, они действительно убьют, а потом карьера, что не то же самое, что жизнь... Я хочу безграничного. Я хочу всего. Настоящей любви. Настоящего дома. Настоящего дела... каждый день. Лучше уж умереть, чем этого не получить. Я только что это вслух сказал?