FrankПоднял два с половиной миллиона, любой дурак знает, что делать: берёшь дом с крышой на двадцать пять лет, неубиваемую японскую корчму, остальное кладёшь в банк под три-пять процентов, чтобы налог оплатить — и вот твоя база, понял? Твоя крепость одиночества. Это ставит тебя, на всю оставшуюся жизнь, на уровень «пошёл ты». Кто-то хочет, чтобы ты что-то сделал — пошёл ты. Босс тебя бесит — пошёл ты! Владеешь домом. Есть пару баксов в банке. Не пьёшь. Вот что я хочу сказать любому, на любом социальном уровне. Дед твой рисковал?
FrankГарантирую, он делал это с позиций «пошёл ты». Мудрость человека — в позиции «пошёл ты». Соединённые Штаты Америки построены на «пошёл ты». Ты король? У тебя армия? Самый мощный флот в истории мира? Пошёл ты! Идти на х#й. Мы сами всё развалим.
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Jim BennettБыл у меня студент... совсем недавно... сказал, что моя проблема, если природа — это проблема, а не просто что-то проблемное, в том, что я вижу вещи только в терминах победы или смерти, и не просто победы, а полной победы. И это правда: я всегда так думал. Либо победа, либо не стоит и начинать. Единственное, что стоит делать — это невозможное. Всё остальное — серое. Ты рождаешься... как мужчина... с нервами солдата, с чуткостью ангела, если можно так сказать, но это ни к чему. Здесь? К чему это здесь? Тебя готовят стать философом, королём или Шекспиром, а дают вот это? Вот это? Двадцать с лишним лет школы — всё обучение тому, как быть обычным... или они тебя, чёрт возьми, убьют, они действительно убьют, а потом карьера, что не то же самое, что жизнь... Я хочу безграничного. Я хочу всего. Настоящей любви. Настоящего дома. Настоящего дела... каждый день. Лучше уж умереть, чем этого не получить. Я только что это вслух сказал?