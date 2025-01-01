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Киноафиша Фильмы Игрок Цитаты из фильма Игрок

Цитаты из фильма Игрок

Jim Bennett Я поднялся на два с половиной миллиона долларов.
Frank Что у тебя при себе?
Jim Bennett Ничего.
Frank Что отложил?
Jim Bennett Ничего.
Frank Поднял два с половиной миллиона, любой дурак знает, что делать: берёшь дом с крышой на двадцать пять лет, неубиваемую японскую корчму, остальное кладёшь в банк под три-пять процентов, чтобы налог оплатить — и вот твоя база, понял? Твоя крепость одиночества. Это ставит тебя, на всю оставшуюся жизнь, на уровень «пошёл ты». Кто-то хочет, чтобы ты что-то сделал — пошёл ты. Босс тебя бесит — пошёл ты! Владеешь домом. Есть пару баксов в банке. Не пьёшь. Вот что я хочу сказать любому, на любом социальном уровне. Дед твой рисковал?
Jim Bennett Да.
Frank Гарантирую, он делал это с позиций «пошёл ты». Мудрость человека — в позиции «пошёл ты». Соединённые Штаты Америки построены на «пошёл ты». Ты король? У тебя армия? Самый мощный флот в истории мира? Пошёл ты! Идти на х#й. Мы сами всё развалим.
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Jim Bennett Был у меня студент... совсем недавно... сказал, что моя проблема, если природа — это проблема, а не просто что-то проблемное, в том, что я вижу вещи только в терминах победы или смерти, и не просто победы, а полной победы. И это правда: я всегда так думал. Либо победа, либо не стоит и начинать. Единственное, что стоит делать — это невозможное. Всё остальное — серое. Ты рождаешься... как мужчина... с нервами солдата, с чуткостью ангела, если можно так сказать, но это ни к чему. Здесь? К чему это здесь? Тебя готовят стать философом, королём или Шекспиром, а дают вот это? Вот это? Двадцать с лишним лет школы — всё обучение тому, как быть обычным... или они тебя, чёрт возьми, убьют, они действительно убьют, а потом карьера, что не то же самое, что жизнь... Я хочу безграничного. Я хочу всего. Настоящей любви. Настоящего дома. Настоящего дела... каждый день. Лучше уж умереть, чем этого не получить. Я только что это вслух сказал?
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[из трейлера]
[повторяющаяся фраза]
Фрэнк Иди н#х
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Jim Bennett Ты рождаешься мужчиной с нервами солдата и бдительностью ангела
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Roberta Я уже прощалась с теми, кого люблю.
Jim Bennett Да, а что вообще случилось с папой?
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Jim Bennett Я мог бы стоять здесь, совершенно голый, и ОРАТЬ НА ВСЮ ГЛОТКУ, но никому бы не было дела.
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Ed Что ты скажешь на то, что я умру?
Jim Bennett [со слезами] Я буду по тебе скучать.
Ed К чёрту всё это. Я не хочу об этом знать. Мне нужно знать, чего ты стоишь, когда я оставлю тебя ни с чем.
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Jim Bennett Я сделаю всё, что в моих силах. Ты можешь идти, зная это, хорошо?
Ed Ты теперь я... если ты согласен.
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[своим студентам в колледже]
Jim Bennett Если вы ничего не вынесете из моего курса, то запомните: желание чего-то не сделает это вашим.
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Frank Если я дам тебе эти деньги, а ты не вернёшь, правил не будет. Ты осознаёшь всю серьёзность своего положения?
Jim Bennett Я знаю, что должен сделать.
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Roberta Что они с тобой сделают, если ты не заплатишь?
Jim Bennett [непринуждённо] Сломают все кости в теле.
[она тут же шлёпает его по лицу]
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Neville Baraka А как же твоя семья?
Jim Bennett Я взял всё, что мог.
Neville Baraka Могу ли я получить деньги у них? Если я отправлю тебя в Мексику, знаешь, "О боже! Я не знаю, что с ним случилось!" Попроси моего друга Валарио отослать им твою х#р.
Jim Bennett Моя семья не зарабатывает деньги, потому что они легко платят.
Neville Baraka Похоже, это генетика.
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[после того, как узнали о ситуации Джима]
Frank Что с тобой не так? У тебя что, мозги повредились?
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[Невилл смотрит баскетбольный матч]
Neville Baraka Сиди на скамейке, Ламар. Сиди на этой чёртовой скамейке, Ламар. Сиди на чёртовой скамейке!
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Frank Всегда будь в позиции «пошёл н###».
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