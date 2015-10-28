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Игрок Игрок
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The Gambler Игрок 2014 / США
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Игрок»

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av52629 28 октября 2015, 00:51
мне лично фильм понравился.у меня одноклассник такой же.все ждал когда же его начнут бить. сцена когда он часы сдавал в ломбард супер-люди упорно не хотят слышать что им говорят.
28 октября 2015, 00:51 Ответить
3lik 30 октября 2015, 00:28
откуда такой рейтинг???? вы бредите!??!



фильм- ниже даже среднего! яб сказал даже что Трейлер - больше захватывает дух чем сам фильм!!!



соглашусь с предыдущим- 4/10 и то скорее дам даже 3/10✊ ✊ ✊
30 октября 2015, 00:28 Ответить
fanbunga 30 октября 2015, 00:28
Понравилось. Примерно на 7/10

Характерно, что герой легко мог получить, что хотел, если бы сказал три слова: я не мужик. Не сказал. Респект. А дальше - пустячок, только доказать делом.

А Гудман могуч, всё-таки. Торс моржовый, в пол-экрана, так ещё и глазищами-то как "давил"!
30 октября 2015, 00:28 Ответить
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