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Сын Хамас - трейлер
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Сын Хамас. Трейлер

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Дата публикации: 16 октября 2014
Сын Хамас – История секретного израильского агента Мосаба Хассана Юсефа, сына одного из лидеров Хамаса, который был завербован израильскими спецслужбами и под кличкой «Зелёный принц» в течение более десяти лет занимался шпионажем в пользу Израиля.
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7.6 Сын Хамас
Сын Хамас триллер, драма, документальный, 2014, Германия / США / Великобритания / Израиль
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