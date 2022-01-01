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Сын Хамас Сын Хамас
Киноафиша Фильмы Сын Хамас Сын Хамас, 2014: актеры и роли
The Green Prince Сын Хамас 2014 / Германия / США / Великобритания / Израиль
8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Сын Хамас, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Надав Ширман
В ролях
Мосаб Хассан Юсеф Гонен Бен Ицхак Шейх Хассан Юзеф
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