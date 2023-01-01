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Сын Хамас
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Сын Хамас
2014 / Германия / США / Великобритания / Израиль
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8.1
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Вся информация о фильме
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