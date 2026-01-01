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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Мосаб Хассан Юсеф
Mosab Hassan Yousef
Киноафиша
Персоны
Мосаб Хассан Юсеф
Мосаб Хассан Юсеф
Mosab Hassan Yousef
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Сын Хамас
(2014)
Фильмография Мосаб Хассан Юсеф
7.6
Сын Хамас
The Green Prince
триллер, драма, документальный
2014, Германия / США / Великобритания / Израиль
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