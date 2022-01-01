Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Иманоль Ариас
Иманоль Ариас
Imanol Arias
О персоне
Фильмография
Иманоль Ариас
Imanol Arias
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 апреля 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Иманоль Ариас
Родился 26 апреля 1956 года. Испания.
Развернуть
Фильмография Иманоль Ариас
Новогодний отрыв
комедия
2016, Испания
3.0
Эва не спит
драма
2015, Аргентина / Испания / Франция
5.0
Освободитель
драма
2013, Венесуэла / Испания
6.0
Моя первая свадьба
мелодрама, комедия
2011, Аргентина
6.0
Под покровом ночи
анимация, сказка
2007, Испания
7.0
Город колдунов
сказка, семейный, анимация
2003, Франция / Испания
0.0
Дом с видом на море
драма
2001, Венесуэла / Канада / Испания
0.0
Демоны в саду
драма
1982, Испания
6.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"