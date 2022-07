«One More Time With Feeling» — уникальное кинособытие, созданное режиссером Эндрю Домиником («Взгляд изнутри», «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», «Ограбление казино»). Это единственная возможность услышать шестнадцатый студийный альбом Ника Кейва и The Bad Seeds «Skeleton Tree» еще до его официального релиза.

Фильм снят в двух форматах: в черно-белом и в цвете, в 3D и 2D. Результат съемок — хрупкое, нетронутое и подлинное достояние артиста, пытающегося во тьме найти свой путь.