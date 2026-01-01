Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы 20,000 дней на Земле Награды и номинации фильма 20,000 дней на Земле

Награды и номинации фильма 20,000 дней на Земле 2014

BAFTA 2015
Лучший документальный фильм
Номинант
 Лучший документальный фильм
Номинант
Сандэнс 2014
Мировое кино - документальный фильм
Победитель
Мировое кино - документальный фильм
Победитель
Мировое кино - документальный фильм
Победитель
Мировое кино - документальный фильм
Номинант
 Мировое кино - документальный фильм
Номинант
