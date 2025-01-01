Nick CaveЛучше действовать по плохой идее, чем не действовать вообще, потому что ценность идеи становится ясной только тогда, когда ты её реализуешь.
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Nick CaveВсе наши дни сочтены. Мы не можем позволить себе бездействовать. Лучше действовать по плохой идее, чем не действовать вовсе, потому что ценность идеи становится очевидной только тогда, когда ты её реализуешь. Иногда эта идея — самая маленькая в мире вещь; маленькое пламя, над которым ты наклоняешься, закрываешь ладонью и молишься, чтобы оно не погасло среди бушующего шторма. Если ты сможешь удержать это пламя, вокруг него можно построить великие вещи; огромные, мощные и меняющие мир. Всё это держится на самой крошечной идее.
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Nick CaveВпервые я увидел Сьюзи в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, и когда она вошла, все то, чем я одержимо интересовался все эти годы — фотографии кинозвёзд, Дженни Агаттер в биллабонге, Анита Экберг в фонтане, Али МакГроу в чёрных колготках, образы из телевизора, когда я был ребёнком, Барбара Иден и Элизабет Монтгомери и Абигейл, конкурсы «Мисс Мира», Мэрилин Монро и Дженнифер Джонс и Бо Дерек и Энжи Дикинсон в роли Полицейской, Мария Фальконетти и Сьюзи Кватро, балерины Большого театра и русские гимнастки, Чудо-Женщина и Барбарелла, супермодели и девушки с третьей страницы, все эти бесконечные, невозможные фантазии, молодые девушки у бассейна Вангарратта, лежащие на раскалённом бетоне, «Происхождение мира» Курбе, чаша с молоком Батая, носовое кольцо Джин Симмонс, всё то, что я слышал, видел и читал. Реклама и телевизионные ролики, билборды и модные развороты и «Плеймейт месяца», Кэролайн Джонс умирающая на руках Элвиса, Джеки Кеннеди в трауре, Динь-Динь, запертую в ящике, весь этот непрекращающийся, бесконечный поток эротической информации в тот момент слился в один огромный взрыв, и я был потерян для неё — и на этом всё.
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Nick CaveВ конце концов меня не интересует то, что я полностью понимаю.
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Nick CaveМой самый большой страх — это потерять память, потому что именно память — это мы. Твоя самая суть и твоя причина быть живым связаны с памятью.
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Nick CaveВ конце концов меня не интересует то, что я полностью понимаю. Слова, которые я писал все эти годы, — всего лишь фасад. Есть истины, скрытые под поверхностью слов... истины, которые внезапно всплывают, как бугры морского чудовища, а потом исчезают. Для меня выступление и песня — это способ выманить чудовище на поверхность, создать пространство, где существо сможет прорваться сквозь реальность и известное нам. Это мерцающее пространство, где пересекаются воображение и реальность... именно там живут вся любовь, слёзы и радость. Вот это место. Здесь мы живём.