Впервые я увидел Сьюзи в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, и когда она вошла, все то, чем я одержимо интересовался все эти годы — фотографии кинозвёзд, Дженни Агаттер в биллабонге, Анита Экберг в фонтане, Али МакГроу в чёрных колготках, образы из телевизора, когда я был ребёнком, Барбара Иден и Элизабет Монтгомери и Абигейл, конкурсы «Мисс Мира», Мэрилин Монро и Дженнифер Джонс и Бо Дерек и Энжи Дикинсон в роли Полицейской, Мария Фальконетти и Сьюзи Кватро, балерины Большого театра и русские гимнастки, Чудо-Женщина и Барбарелла, супермодели и девушки с третьей страницы, все эти бесконечные, невозможные фантазии, молодые девушки у бассейна Вангарратта, лежащие на раскалённом бетоне, «Происхождение мира» Курбе, чаша с молоком Батая, носовое кольцо Джин Симмонс, всё то, что я слышал, видел и читал. Реклама и телевизионные ролики, билборды и модные развороты и «Плеймейт месяца», Кэролайн Джонс умирающая на руках Элвиса, Джеки Кеннеди в трауре, Динь-Динь, запертую в ящике, весь этот непрекращающийся, бесконечный поток эротической информации в тот момент слился в один огромный взрыв, и я был потерян для неё — и на этом всё.