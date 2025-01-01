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Отелло

Otello 18+
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О фильме

Зальцбургский фестиваль 2008

«Отелло», последняя трагическая опера Верди, основанная на шекспировской драме о мести и ревности, покоряет зрителей на протяжении столетий. Композитор написал оперу после двадцатилетней творческой паузы и смерти своего главного музыкального «оппонента» Рихарда Вагнера. Музыкальным руководителем нового зальцбургского «Отелло» стал Риккардо Мути – один из лучших вердиевских дирижеров нашего времени. Венский филармонический оркестр под его управлением создал невероятное драматическое напряжение. На главные партии он пригласил молодых оперных звезд – москвичку Марину Поплавскую и латвийского тенора-спинто Александрса Антоненко, заслуживших восторженные отзывы критики, которые отмечали хрустальные пиано Поплавской, ее «потрясающий тембр, созданный словно из шелка, шампанского и наждачной бумаги» (Der Tagesspiegel) и прекрасную игру. Рядом с ними в партии злодея Яго выступил известный испанский баритон Карлос Альварес. Сценическое решение осуществлял известный Стефан Лангридж, до этого успешно поставивший «Синюю бороду» Оффенбаха в Брегенце. Он мастерски совместил классический и современный подходы в своей режиссуре, но все же заслужил раздраженные «буу» от консервативно настроенной части публики.

На Кипр, преодолевая шторм, после победы над турками возвращается флот, возглавляемый мавританским главнокомандующим Отелло. Только порочный Яго не рад этому: он хочет уничтожить Отелло и убеждает последнего, что Дездемона, его молодая жена, изменяет ему с Кассио, получившим повышение, к которому стремился сам Яго. Отелло сходит с ума от ревности. Испуганная и невинная Дездемона напрасно пытается оправдаться. Предательство Яго достигает конечного результата: Отелло душит свою жену в спальне. Охваченная ужасом жена Яго (и горничная Дездемоны) Эмилия открывает всем правду. Яго спасается бегством, но Отелло, потрясенный собственными поступками, закалывает себя и, умирая, в последний раз целует чистую Дездемону.

Страна Германия / Австрия / Италия
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2011
Производство UNITEL, 3sat, Classica
Другие названия
Otello, Οθέλλος
Режиссер
Стефан Лангридж
В ролях
Александрс Антоненко
Марина Поплавская
Карлос Альварес
Барбара ди Кастри
Стефен Костелло
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
8.1 IMDb
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