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Отелло
Отелло, 1952: актеры и роли
Othello
Отелло
1952 / США / Франция / Италия / Марокко
7.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Отелло, 1952: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Орсон Уэллс
Orson Welles
В ролях
Орсон Уэллс
Orson Welles
Майкл МакЛиаммур
Роберт Кут
Сюзанн Клотье
Хилтон Эдвардс
Hilton Edwards
Майкл Лоуренс
Николас Брюс
Nicholas Bruce
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