Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Леди из Шанхая
Киноафиша Фильмы Леди из Шанхая
The Lady from Shanghai

Леди из Шанхая, 1947

1947 / США
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

На пустынной ночной улице Майкл О'Хара расшвыривает бандитов, напавших на Розали Баннистер. Гигант с лицом ребенка, бывший моряк, он привлекает ее своей первобытной мощью, и она предлагает Майклу работу на яхте мужа, известного адвоката. Покоренный роковой блондинкой, О'Хара отправляется в плавание. В пути деловой партнер Баннистера - Гризби - обращается к Майклу с весьма загадочным предложением - инсценировать его убийство, для того чтобы он мог исчезнуть. Майкл соглашается и... практически подписывает себе смертный приговор.

8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1947
Премьера в мире 24 декабря 1947
Режиссер
Орсон Уэллс
Орсон Уэллс
В ролях
Рита Хэйворт
Рита Хэйворт
Орсон Уэллс
Орсон Уэллс
Эверет Слоун
Гленн Андерс
Тед де Корсия
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Леди из Шанхая 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Москве стартуют показы «Кино о кино» 20 июня в Летнем кинотеатре на площади Искусств стартуют показы уникальной программы «Кино о кино», которые организуют Музей современного искусства «Гараж» и Центр
Написать
16 июня 2017 01:21
Все новости фильма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Приложение киноафиши