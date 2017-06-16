Леди из Шанхая, 1947

На пустынной ночной улице Майкл О'Хара расшвыривает бандитов, напавших на Розали Баннистер. Гигант с лицом ребенка, бывший моряк, он привлекает ее своей первобытной мощью, и она предлагает Майклу работу на яхте мужа, известного адвоката. Покоренный роковой блондинкой, О'Хара отправляется в плавание. В пути деловой партнер Баннистера - Гризби - обращается к Майклу с весьма загадочным предложением - инсценировать его убийство, для того чтобы он мог исчезнуть. Майкл соглашается и... практически подписывает себе смертный приговор.