С 5 до 7. Время любовников - трейлер
Киноафиша Трейлеры С 5 до 7. Время любовников. Трейлер

С 5 до 7. Время любовников. Трейлер

Дата публикации: 26 января 2015
С 5 до 7. Время любовников – Он – хочет стать писателем и рассказывать истории, которые бы что-то значили для людей. Он живет так же, как и пишет – без опыта. Она – свободна с 5 до 7. Это правило. Но этот мир еще способен всех удивить и отменить действия любых правил. Нужен всего один человек, чтобы переписать твою историю. Романтическая комедия о страстном романе молодого писателя и красавицы-жены  французского дипломата, живущих в Нью-Йорке. Каждый день на любовь у них есть всего два часа с 5 до 7.
7.0 С 5 до 7. Время любовников
С 5 до 7. Время любовников комедия, мелодрама, 2014, США
