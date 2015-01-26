С 5 до 7. Время любовников
– Он – хочет стать писателем и рассказывать истории, которые бы что-то значили для людей. Он живет так же, как и пишет – без опыта.
Она – свободна с 5 до 7.
Это правило.
Но этот мир еще способен всех удивить и отменить действия любых правил.
Нужен всего один человек, чтобы переписать твою историю.
Романтическая комедия о страстном романе молодого писателя и красавицы-жены французского дипломата, живущих в Нью-Йорке. Каждый день на любовь у них есть всего два часа с 5 до 7.
