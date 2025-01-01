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Киноафиша Фильмы С 5 до 7. Время любовников Цитаты из фильма С 5 до 7. Время любовников

Цитаты из фильма С 5 до 7. Время любовников

Brian [в его книге] Тысячи лет назад кто-то придумал идею непостоянства красоты и неизбежности перемен. Я почти уверен, что их только что бросили.
Brian У меня было много времени, чтобы осмыслить ценность памяти и мысль о том, что то, что не длится вечно, не значит, что оно теряет свою ценность. Может, это была просто рационализация — легче для души, чем оплакивать то, что могло быть — не прожитую жизнь. Честно говоря, я не знаю, но я решил верить в память. Я решил верить в неё. Я решил верить, что связь никогда не была порвана и что мы носим друг друга в сердцах. Как тайную сингулярность. Она сделала меня писателем. Она сделала меня мужчиной.
Brian Будут и другие любви. Даже великие любви. Но она была права — только одна осталась совершенной.
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[последние слова]
Brian Я не знаю, увижу ли я её когда-нибудь снова. И не знаю, хорошо это или плохо. Но я обещаю тебе одно. Твоя любимая история, какой бы она ни была, была написана для одного читателя.
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Arielle Возможно, есть люди, на которых ты женишься, и есть люди, которых ты любишь.
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Arlene Думаю, на Земле есть две силы, с которыми не стоит связываться. Одна — мать-природа. Другая — любовь.
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[первые слова]
Brian Лучшие тексты Нью-Йорка не в книгах, фильмах или спектаклях — они на скамейках Центрального парка. Читаешь скамейки — понимаешь.
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Brian Так же мало, как ты хочешь писать, когда счастлив, столько ты должен писать, когда несчастен. Твои страсти должны вылиться куда-то, и это единственное место, что осталось. Твои страдания должны быть на что-то годны. Мне не решать, стоили ли слова этой цены.
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Arielle Отбрось свои представления о людях, Брайан. Мир удивит тебя своей добротой, если ты ему позволишь.
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Arlene Она прекрасна. Ситуация не идеальна, но она обожает моего сына. Как можно быть разумным родителем и не испытывать тёплых чувств к тому, кто обожает твоего ребёнка? Это почти антиобщественно.
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Arielle Просто чтобы ты знал, ты прирожденный любовник. Твое тело прекрасно выражает то, что у тебя на сердце.
Brian Я просто запишу это...
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Brian Это либо одно из двух. Или даже оба варианта.
Arielle Что именно?
Brian Либо никто не устоит перед твоим обаянием, либо мир действительно умеет удивлять своей добротой.
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Brian В Нью-Йорке ты никогда не бываешь дальше, чем на шесть метров от кого-то, кого знаешь, или кого предназначено знать.
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Arielle [в винном магазине] Ладно, начнём с самого простого. Попробуйте, пожалуйста, этот бокал. Это белое или красное?
Brian [с завязанными глазами] Красное.
Arielle Боже мой.
Brian [снимает повязку с глаз] Да ну, не может быть!
Arielle У тебя вкус как у водяного буйвола. Сейчас это исправим. Надень повязку обратно, пожалуйста. Возьми небольшой кусочек багета, чтобы очистить вкус.
Brian [сцена меняется на бар] Хорошо. Попробуй из этого бокала. Это Миллер Хай Лайф или Гиннесс стаут?
Arielle Миллер Хай Лайф.
Brian Ох, ё-моё.
Arielle Что?
[на французском]
Arielle Чёрт!
Brian Нам ещё много работать предстоит.
Arielle Я была уверена, что это Миллер Хай Лайф.
Brian Теперь возьми крылышко баффало, чтобы полностью очистить вкус.
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Brian Так ты женат?
Arielle Конечно, что ты думал?
Brian Я думал, что ты *не* замужем.
Arielle Почему ты так подумал?
Brian Почему бы и нет? Во-первых, ты не носишь обручальное кольцо.
Arielle Типично по-американски. Для всего нужен указатель, иначе совсем заблудишься.
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Sam Замужняя француженка, 33 года, с двумя детьми. Можно остановиться на любом слове в этом предложении и найти повод не быть с ней в отношениях.
Brian Папа...
Sam Это те самые французы, которые не пустили нас пролететь над своей страной по пути к Каддафи.
Brian Ладно, но дело не в её француженстве, что тебя на самом деле беспокоит.
Sam Нет, но я не могу обсуждать её семейное или родительское положение, потому что если начну, у меня поджелудочная взорвётся. Поэтому я зацикливаюсь на относительно безобидном, но всё же раздражающем факте её француженства.
Brian Ладно, но...
Sam Во время войны французы не могли дождаться, чтобы сдать своих евреев.
Brian Никто не хотел сдать своих евреев...
Sam К тому же они трижды капитулировали в одной и той же войне. Ты вообще представляешь, как это сложно?
Brian При чём тут это?
Sam Потому что с такими людьми ты имеешь дело.
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Brian До тех пор, тогда.
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Jane Жизнь — это набор моментов. Главное — успеть прожить как можно больше хороших.
Brian Мне всегда говорили, что халявы не бывает. Рано или поздно придётся платить, наступит момент, когда всё рухнет, и ты пострадаешь втройне.
Jane Кто тебя воспитал?
Brian Евреи.
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Brian Твои дети просто потрясающие.
Valery [смеётся] Спасибо.
Brian Они настоящие или из каталога?
Valery Э-э, они из каталога.
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Brian В моей культуре, если бы у нас не было причин судить строго, мы бы не знали, чем заняться весь день.
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Jane Слушай, если хочешь быть хорошим писателем, то не можешь вести посредственную жизнь. Сейчас метафора из бейсбола, потому что еврейские писатели их обожают. Бей от всей души.
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Arielle [в её письме] Я никогда не чувствовала себя такой живой... как когда я в твоих объятиях.
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Arielle Мне грустно. Это было началом.
Brian Чего именно?
Arielle Веры.
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Arielle Всегда смотри человеку в глаза, когда чокаетесь.
Brian Знаю. Семь лет неудач.
Arielle Неудач? Это американская версия?
Brian Да. А как у французов?
Arielle Семь лет плохого секса.
Brian Господи.
Arielle Думаю, это многое говорит о наших двух культурах.
Brian Да. Ваша очень оптимистична. Многие, после, скажем, пяти лет плохого секса, сдались бы, но вы, похоже, реально держитесь.
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Brian Иногда жизнь... действительно нечто.
Arielle Может, тебе стоит писать предсказания для печенья счастья.
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Brian Говорят, что нет идеальной любви. Но они просто не встречали тебя...
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Arlene Расскажите о себе.
Arielle Мне 33, я замужем и мама двоих детей.
[Arlene садится]
Sam Официант, канадский клуб.
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Sam Можно я закончу этот разговор?
Arlene Ты уже восемь раз его закончила.
Sam За 30 лет я ни разу не помню, чтобы мог закончить предложение.
Arlene Ну, с твоими подлежащими тебе и сказуемое не светит.
Sam О! Что это? Грамматическая обида? Синтаксическая колкость?
🧡
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Brian Я тебя люблю... Просто чтобы ты знала.
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Arielle Отношения с 5 до 7 — это отношения вне брака.
Brian Серьёзно, французы действительно выделяют на это время?
Arielle Нет.
Brian С 1 до 3 — обед, с 3 до 5 — конференц-звонок, с 5 до 7 — измена.
Arielle Слушай...
Brian Ты тоже выделяешь время, чтобы нарушать другие заповеди? Завидуешь в 9:30? Поклоняешься ложным идолам с 10 до полудня?
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Sam Я просто говорю, что цивилизация устроена парами — к лучшему или к худшему. Часто к худшему, признаю. Но на то есть причина — это проще, без всякой путаницы.
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Sam [приход в ресторан] Твоя мама стоит.
Brian Я знаю.
Arlene Здесь нет складных стульев.
Sam Это «Карлайл», Арлин.
[Арьель]
Sam Знаешь, когда мы впервые встретились, она отсылала только закуски. Теперь — стулья.
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Brian Америка жива, ладно? А у тебя какой-то мрачный взгляд на мир.
Arielle Нет, не так. Докажи.
Brian Докажи что?
Arielle Что Америка всё ещё жива.
Brian Оглянись вокруг.
Arielle Мне они совсем не живыми кажутся. Докажи.
Brian Ладно.
[Он её целует]
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Arielle [говорит о любовнице своего мужа] Однажды я буду стоять рядом с ней на его похоронах.
Brian Это скоро произойдет?
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Brian Ариэль, ты старше меня, мудрее, я уверен, и ты многое в жизни увидела. И ты красивая, элегантная, умная, смешная и интересная, и с тобой чувствуешь себя как с семьёй — это прекрасно.
Arielle Ты серьёзно хочешь сказать, что "но" будет в конце этого предложения?
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Arielle Разве американцы не могут смотреть фильм без попкорна?
Brian Верно.
Arielle Ты грызу попкорн, когда читаешь литературу?
Brian [кивает из стороны в сторону] Я ем семечки и выплёвываю шелуху в маленький стаканчик.
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Brian [Ариэль и Арлин целуются на прощание] Посмотри на этого папашу, она ей два раза з#б#сь.
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Brian Пап, значение глагола «baiser», который раньше означал «целоваться», немного изменилось за эти годы.
Sam Правда?
Brian Да.
Sam Что он значит теперь?
Brian [шёпотом] Это значит п#хаться.
Sam О боже!
Sam [к Ариэль] Извините за мой французский.
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Jane И потому что... будущее всё равно наступит, хочешь ты этого или нет.
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Jane Приведи голову в порядок. Приведи голову в порядок прямо сейчас, потому что тебе предстоит самый важный разговор в жизни. И дело не только в твоём будущем. В моём тоже. Так что сможешь? Сможешь выкинуть из головы эту француженку на девять секунд? Пожалуйста. Просто протяни руку. Скажи «Здравствуйте, сэр», как нормальный человек. Тогда у тебя будет карьера, о которой ты всегда мечтал... или ты просто всё провалишь и растворишься, как салфетка в чихе толстяка? Привёл голову в порядок? Привёл голову в порядок? Твоя голова в порядке?
Brian Ты гораздо с ума сошёл больше, чем я.
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Арлин [с Брайаном, сидящим на заднем сиденье машины] Ты помнишь, что ты мне сказала после нашего первого раза?
Сэм Ты голоден?
Арлин До этого.
Сэм Да, помню.
[они целуются]
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Sam Не могу выразить, как мало я хочу сейчас идти на бродвейское шоу.
🧡
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Brian [думает] Брайан Блум. Кажется, меня ждали. Что? Не говори такого. Брайан Блум. Приглашённый гость. Нет, нет, нет, это глупо.
[дверь открывается]
Brian Привет! Эм... Брайан Блум, пришёл на ужин.
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Arlene Теперь мы официально тратим деньги с юридического факультета.
Sam Половину.
🧡
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Arlene Мы идём на "Книгу Мормона".
Sam Это про мормонов.
Arlene Не оригинальный состав, но всё равно.
Sam Да. Это замена мормонов.
🧡
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