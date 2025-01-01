Brian[в его книге]Тысячи лет назад кто-то придумал идею непостоянства красоты и неизбежности перемен. Я почти уверен, что их только что бросили.
BrianУ меня было много времени, чтобы осмыслить ценность памяти и мысль о том, что то, что не длится вечно, не значит, что оно теряет свою ценность. Может, это была просто рационализация — легче для души, чем оплакивать то, что могло быть — не прожитую жизнь. Честно говоря, я не знаю, но я решил верить в память. Я решил верить в неё. Я решил верить, что связь никогда не была порвана и что мы носим друг друга в сердцах. Как тайную сингулярность. Она сделала меня писателем. Она сделала меня мужчиной.
BrianБудут и другие любви. Даже великие любви. Но она была права — только одна осталась совершенной.
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[последние слова]
BrianЯ не знаю, увижу ли я её когда-нибудь снова. И не знаю, хорошо это или плохо. Но я обещаю тебе одно. Твоя любимая история, какой бы она ни была, была написана для одного читателя.
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ArielleВозможно, есть люди, на которых ты женишься, и есть люди, которых ты любишь.
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ArleneДумаю, на Земле есть две силы, с которыми не стоит связываться. Одна — мать-природа. Другая — любовь.
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[первые слова]
BrianЛучшие тексты Нью-Йорка не в книгах, фильмах или спектаклях — они на скамейках Центрального парка. Читаешь скамейки — понимаешь.
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BrianТак же мало, как ты хочешь писать, когда счастлив, столько ты должен писать, когда несчастен. Твои страсти должны вылиться куда-то, и это единственное место, что осталось. Твои страдания должны быть на что-то годны. Мне не решать, стоили ли слова этой цены.
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ArielleОтбрось свои представления о людях, Брайан. Мир удивит тебя своей добротой, если ты ему позволишь.
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ArleneОна прекрасна. Ситуация не идеальна, но она обожает моего сына. Как можно быть разумным родителем и не испытывать тёплых чувств к тому, кто обожает твоего ребёнка? Это почти антиобщественно.
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ArielleПросто чтобы ты знал, ты прирожденный любовник. Твое тело прекрасно выражает то, что у тебя на сердце.
SamЭто те самые французы, которые не пустили нас пролететь над своей страной по пути к Каддафи.
BrianЛадно, но дело не в её француженстве, что тебя на самом деле беспокоит.
SamНет, но я не могу обсуждать её семейное или родительское положение, потому что если начну, у меня поджелудочная взорвётся. Поэтому я зацикливаюсь на относительно безобидном, но всё же раздражающем факте её француженства.
JaneИ потому что... будущее всё равно наступит, хочешь ты этого или нет.
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JaneПриведи голову в порядок. Приведи голову в порядок прямо сейчас, потому что тебе предстоит самый важный разговор в жизни. И дело не только в твоём будущем. В моём тоже. Так что сможешь? Сможешь выкинуть из головы эту француженку на девять секунд? Пожалуйста. Просто протяни руку. Скажи «Здравствуйте, сэр», как нормальный человек. Тогда у тебя будет карьера, о которой ты всегда мечтал... или ты просто всё провалишь и растворишься, как салфетка в чихе толстяка? Привёл голову в порядок? Привёл голову в порядок? Твоя голова в порядке?