Убежище, 2007

Деликатное исследование жизни гомосексуальной пары, в которую вторгается чужак, - и внимательный взгляд на нелегкий процесс интеграции иммигрантов в итальянское общество. Возвращаясь из отпуска, проведенного за границей, Анна и Мара обнаруживают: в их машине спрятался марокканский паренек, чтобы нелегально въехать в Италию. После раздумий и колебаний женщины решают взять Аниса к себе домой. Мало-помалу парень начинает вмешиваться в их жизнь. Какое-то время все трое находят общий язык и помогают друг другу в этом странном совместном бытии, отмеченном сложными чувствами. Но вот Анис теряет работу, одновременно его отвергает Мара, в которую он влюбился; а Анна бессильно смотрит, как рушится выстроенная ею личная и профессиональная жизнь…

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