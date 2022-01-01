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Riparo - Anis tra di noi

Убежище, 2007

2007 / Франция / Италия
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Деликатное исследование жизни гомосексуальной пары, в которую вторгается чужак, - и внимательный взгляд на нелегкий процесс интеграции иммигрантов в итальянское общество. Возвращаясь из отпуска, проведенного за границей, Анна и Мара обнаруживают: в их машине спрятался марокканский паренек, чтобы нелегально въехать в Италию. После раздумий и колебаний женщины решают взять Аниса к себе домой. Мало-помалу парень начинает вмешиваться в их жизнь. Какое-то время все трое находят общий язык и помогают друг другу в этом странном совместном бытии, отмеченном сложными чувствами. Но вот Анис теряет работу, одновременно его отвергает Мара, в которую он влюбился; а Анна бессильно смотрит, как рушится выстроенная ею личная и профессиональная жизнь…
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Режиссер
Марко Симон Пуччони
В ролях
Антония Лискова
Мунир Уади
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Убежище 1 постер
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