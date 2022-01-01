OperaHD: Тоска, 2018

Драма, страсть и великолепная музыка — оперный триллер Пуччини никогда не приедается и остается одним из лучших оперных шедевров. Дэн Эттинджер руководит звёздным составом певцов — Адрианна Печонка, Джозеф Каллейя и Джеральд Финли. «Тоска» — одна из самых захватывающих опер, и её драматические начальные аккорды сразу же создают ощущение мира, в котором правят угроза и политическая нестабильность. Спектакль Джонатана Кента воссоздает на сцене опасную и политически неустойчивую атмосферу Рима 1800 года. Шеф полиции Скарпиа, один из самых коварных оперных злодеев, безжалостно преследует и пытает врагов государства. Его мрачная, демоническая музыка контрастирует с лирическими мелодиями идеалистов-любовников — Тоски и Каварадосси, выражающих свои чувства в возвышенных ариях, таких, как «Vissid’arte» и «E lucevan le stelle». Драматическая опера Пуччини имела большой успех на премьере в 1900 году и остаётся одной из наиболее часто исполняемых опер во всём репертуаре — при таком захватывающем сюжете и великолепной музыке это неудивительно. Освещенная свечами церковь, полумрак кабинета Скарпиа с его потайной комнатой пыток и ложный оптимизм римского рассвета — эта живописная постановка уравновешивает визуальной красотой и обилием деталей безжалостную напряженность драмы, завершающуюся роковым финалом. Тщательно проработанная партитура Пуччини отличается такой же точностью деталей — от далекого пушечного выстрела во время Te Deum в первом действии до колокольного звона и звуков расстрельного взвода.