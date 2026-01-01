«Саломея» в Фестивальном дворце Баден-Бадена, втором по величине зале Европы, с его уникальными акустическими характеристиками, была поставлена Николаусом Ленхоффом. Режиссер предлагает очень живые и логичные характеристики и мотивации. Большеголосый Ким Бегли в роли Ирода, как и положено, омерзителен; героиня Дорис Зоффель, Иродиада, похожа на стареющую кинозвезду, отдающую все свои силы на плетение интриг, но, в сущности, являет собой бесцветную персону, как и у Штрауса, не бывшего в характеристиках слишком щедрым по отношению к Иродиаде – пронзительно-визгливой и зловеще-опасной; Иоканаан Алана Хелда исполнен презрения, благочестия и нравственного величия.

«Сокрушительна» - именно так охарактеризовала пылкая немецкая критика музыкально-драматическое качество образа, созданного Ангелой Деноке. Экспрессивный, точный и чуть окрашенный в темные тона голос создает тот эффект, которого Штраус, опиравшийся на прозаический текст, добивался: интонационное богатство речи – от шепота до вопля – становится главным инструментом в оркестре. Поскольку дирижер Штефан Шольтес в экзотически-знойной партитуре Штрауса не обходит вниманием ни один такт, и партитура не перестает дышать ни на секунду, остается только восхищаться Ангелой Деноке, сохраняющей высочайший уровень вокала на протяжении всей наисложнейшей партии, включая финальную сцену.

Особого упоминания достоин художник по свету Дуэйн Шулер, памятный по работе над «Борисом Годуновым» в «Метрополитен-опере» в 2010 году. Концепция освещения, разработанная для «Саломеи, так же прямолинейна, агрессивна и лаконична, высвечивая трагедию одновременно сильной и слабой женщины, жертвы и преследователя в одном лице, и доводя историческую драму до высокой абстракции вне времени и места.

Рихард Штраус, вероятно, был бы доволен: музыкально-драматический стиль, впервые разработанный им в «Саломее», нашел достойное воплощение. «Скерцо со смертельным исходом» (определение, данное опере Штраусом) не порывающее своей связи с симфонической поэмой, из которой выросло, дорастает до Легенды о Любви.