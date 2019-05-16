Лето 2001 года. Кабул в руинах оккупирован талибами. Сюжет расскажет о двух разных парах. Одни консерваторы - Атик и Муссарат, женаты уже 20 лет и глубоко укоренились в традициях афганской жизни. Атик работает начальником охраны в женской тюрьме. Муссарат очень больна и борется за то, чтобы оставаться сильной женщиной до самого конца. Вторая пара современна. Зунайра и Мохсен против всех традиций. При талибах они оба потеряли работу, и им трудно сводить концы с концами. Они должны продать свое имущество, чтобы купить еду. Тем не менее, они полны решимости сохранить свои ценности.