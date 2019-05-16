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Постер мультфильма Ласточки Кабула
Постер мультфильма Ласточки Кабула
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Ласточки Кабула

Ласточки Кабула

The Swallows of Kabul / Les Hirondelles de Kaboul 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Лето 2001 года. Кабул в руинах оккупирован талибами. Сюжет расскажет о двух разных парах. Одни консерваторы - Атик и Муссарат, женаты уже 20 лет и глубоко укоренились в традициях афганской жизни. Атик работает начальником охраны в женской тюрьме. Муссарат очень больна и борется за то, чтобы оставаться сильной женщиной до самого конца. Вторая пара современна. Зунайра и Мохсен против всех традиций. При талибах они оба потеряли работу, и им трудно сводить концы с концами. Они должны продать свое имущество, чтобы купить еду. Тем не менее, они полны решимости сохранить свои ценности.

 

 

Страна Франция
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2019
Премьера в мире 16 мая 2019
Дата выхода
8 октября 2020 Греция
26 сентября 2019 Нидерланды
10 июня 2021 Португалия
4 сентября 2019 Франция
5 апреля 2020 Швейцария
Бюджет €5 700 000
Сборы в мире $2 376 024
Производство Les Armateurs, Mélusine Productions, Close Up Films
Другие названия
Les hirondelles de Kaboul, The Swallows of Kabul, Las golondrinas de Kabul, As Andorinhas de Cabul, Die Schwalben von Kabul, Jaskółki nad Kabulem, Jaskółki z Kabulu, Kábulské Vlaštovky, Os Olhos de Cabul, Rândunicile din Kabul, Τα χελιδόνια της Καμπούλ, Ласточки Кабула, カブールのツバメ, 喀布爾之燕
Режиссер
Забу Брайтман
Забу Брайтман
Элеа Гобе Мевеллек
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb
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