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Сицилийская вечерня

Les Vêpres siciliennes 18+
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О фильме

Опера на франкоязычное либретто Шарля Дюверье и Эжена Скриба, переработавших собственную пьесу «Герцог д’Альб», была создана Джузеппе Верди по заказу Парижской оперы и представлена публике в Императорской академии музыки (Гранд-опера) в 1855 году по случаю Всемирной выставки. Опера написана Верди в манере французской «большой оперы», на что, в частности, указывает большая балетная сцена бала в третьем акте. Премьера оперы прошла с большим успехом. Газета «La Presse» тогда отмечала: «Музыка Верди приспособилась к методу, порожденному французским духом, не потеряв ни капли своей итальянской пылкости».

«Сицилийская вечерня», пожалуй, главное событие этого сезона в Лондонской Королевской опере. Сложно  сказать до премьеры, осталось ли что-нибудь в опере от декоративно-живописной трактовки исторического сюжета, свойственной стилю «большой оперы», но свободолюбивый пафос и сильные страсти из музыки никуда не денешь. Антонио Паппано дирижирует звездным составом, включающим Марину Поплавскую, Брайана Хаймеля, Эрвина Шротта и Михаэля Фолле. Знаменитый норвежский режиссер Стефан Херхейм, дебютирующий в Ковент-Гарден, за отправную точку берет Париж 1855 года, когда опера впервые была представлена публике. История положена на пылкую и полную драматических эффектов музыку, изобилующую ариями экспонатного качества, ансамблями и захватывающими дух хорами. Монументальное оперное сочинение силами Стефана Херхейма препровождает нас из реальности оперного театра в сказочно-воображаемый мир, сотканный из  историй о тех операх, которые эти истории представляют.

Сицилийская вечерня - тизер
Сицилийская вечерня  тизер
Страна Великобритания
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 30 октября 2013
Дата выхода
30 октября 2013 Великобритания
Другие названия
Les Vêpres siciliennes
Режиссер
Стефан Херхейм
В ролях
Марина Поплавская
Михаэль Фолле
Брайан Хаймел
Эрвин Шротт
Эрвин Шротт
Жан Тежен
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
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