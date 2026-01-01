Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марина Поплавская
Marina Poplavskaya
Персоны
Персоны
Марина Поплавская
Марина Поплавская
Marina Poplavskaya
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.9
Симон Бокканегра
(2011)
7.2
Отелло
(2011)
6.4
Сицилийская вечерня
(2013)
Фильмография Марина Поплавская
Жанр
Все
Драма
Мюзикл
Опера
Год
Все
2013
2011
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.4
Сицилийская вечерня
Les Vêpres siciliennes
опера
2013, Великобритания
Смотреть трейлер
8.9
Симон Бокканегра
Simon Boccanegra
мюзикл, драма
2011, Италия
7.3
Отелло
Otello
опера
2011, Германия / Австрия / Италия
