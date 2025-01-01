HassanФерментированная чечевица с мукой — жареное в масле. Запах напоминает мне мою мать.
MargueriteТебе повезло. Запах свиных ножек в уксусе напоминает мне отца. Еда — это воспоминания.
HassanЕда — это и есть воспоминания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
HassanОткуда ты узнал обо всём этом?
MargueriteМне было 12, и я начала с пяти основ, это бешамель, ву-лет, голландез, томатный и эспаньоль. Сначала нужно освоить эти пять базовых соусов.
HassanИ все пять можно найти в книгах?
MargueriteКонечно, но книги — ни о чём. Их надо найти в сердце, а потом перенести в кастрюли. Вот в чём секрет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MargueriteМадам Малори говорит, что всего по одному укусу она понимает, есть ли у повара потенциал стать великим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
HassanПапа, это всего лишь шестимесячный пробный период. Мама бы этого хотела. Я получу более классическое образование. Разве ты этого не хочешь для меня?
PapaИндия — не классическая? Мы — самая древняя цивилизация в мире.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Madame MalloryТы нервничаешь? Потому что, знаешь, нельзя нервничать и делать голландский соус. Яйца это почувствуют, они свернутся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MuktharЧто в котле?
HassanБёф бургиньон. Это чисто французское блюдо с морковкой и овощами. - Хочешь попробовать?
AishaБафф, бабл, бабл гам?
HassanБёф. Бёф.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MuktharЧто такое звезда Мишлен? Как она выглядит?
HassanЭто как цветы — звездчатые цветы. Потом их печатают в книге, о которой я тебе говорил.
AishaКто их даёт?
HassanИх называют, эм, критиками. Они как боги ресторанного мира.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Madame MalloryЭто великолепный соус бешамель. Белоснежный! Идеально! Но будь осторожна с огнём.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
HassanМаргарита, я рад, что у нас здесь отказали тормоза. Может, тормоза ломаются не просто так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PaulВы достигли высочайшего уровня кулинарии. Здесь, на этом уровне, готовка уже не искусство. Это наука. В ресторане «Серая Киты» мы считаем, что еда — это мультисенсорный опыт, и определённые сочетания вкусов и ароматов запускают ферменты и активируют отдельные участки мозга, вызывая удовольствие и воспоминания о приятных моментах. Как один запах может напомнить вам о первой любви. Да, с едой ты помнишь. Это зверь с тысячей ртов, которого нужно кормить дважды в день. И что любит этот зверь? Инновации. Инновации. Инновации.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PapaПомнишь, как мы гуляли вдоль реки? Собирали цветы и...