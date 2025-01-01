Hassan [рассказчик] А моя мать была моим учителем.

Mama Морские ежи на вкус — как сама жизнь, не находишь? У жизни есть свой вкус. Скрытый в этой раковине, сырой, прекрасной жизни.

Hassan [рассказчик] Это было образование для всех чувств.

Mama Но чтобы готовить, нужно убивать. Ты создаёшь призраков. Готовишь, чтобы призраки появились. Духи, живущие в каждом ингредиенте.

Hassan [рассказчик] Но главное, меня учили.

Hassan [слюнявя] Как ощущать вкус.