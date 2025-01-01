Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пряности и страсти Цитаты из фильма Пряности и страсти

Цитаты из фильма Пряности и страсти

Madame Mallory Что это за вкус, который борется с курицей?
Hassan Я добавил немного специй для аромата, кориандр — для украшения и свежести.
Madame Mallory Но зачем менять рецепт, которому двести лет?
Hassan Потому что, мадам, возможно, двести лет — это уже достаточно долго.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mansur Значит, теперь готовить буду я.
Papa Да, месье.
Mansur О, Боже!
Papa Что значит «О, Боже»?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Madame Mallory Кто-нибудь из вас знает слова Марсельезы? Жан-Пьер?
Jean-Pierre Конечно. Это наш национальный гимн.
Madame Mallory Ты знаешь все слова? «Ils viennent jusque dans vos bras. Égorger vos fils, vos compagnes!» — «Они придут до ваших объятий, чтобы зарезать ваших сыновей, ваших жен». Продолжай, Жан-Пьер.
Jean-Pierre «К оружию, граждане, стройте ваши батальоны, в поход!»
Madame Mallory И на английском, чтобы мы все поняли?
Jean-Pierre «К оружию, граждане, стройте ваши батальоны, в поход! Пусть их нечистая кровь...»
Madame Mallory «Прольётся на наших полях». Вот что значит быть французом, не так ли, Жан-Пьер?
Jean-Pierre Да.
Madame Mallory Но есть и другие пути быть французом — свобода, равенство, братство.
Jean-Pierre Почему ты говоришь только со мной?
Madame Mallory Потому что ты знаешь, кто поджёг пожар, правда?
Jean-Pierre Ты сдался бы этим захватчикам?
Madame Mallory Скажи своим друзьям, что эти бомбы закончили войну. Они принесли мир. Браво. Ты — повар. Я не плачу тебе за то, чтобы ты жёг всё подряд. Возьми свои ножи и уходи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Папа Она думает, что владеет всем городом. Слышишь меня там? Я говорю — нет! Не смей красть моих детей!
Мадам Маллори Я пожалуюсь вам, мистер Кадам, за слишком громкий шум.
Папа А я пожалуюсь на вас за попытку похищения ребёнка!
Мадам Маллори Ты хоть спросила мальчика, чего он хочет?
Папа Ты его нарочно соблазнила!
Мадам Маллори [Презрительно фыркает]
Папа Ты соблазнила его разум, своими ужасными, безвкусными, пустыми соусами! С этими жалкими размятыми зубчиками чеснока!
Мадам Маллори Это называется тонкостью вкуса.
Папа Это называется мелочностью души! Если есть специя — используй её! Не посыпай, а ложкой добавляй!
Мадам Маллори Вы, похоже, не понимаете, что есть предел. Всё должно иметь меру, arrêtez!
Папа Да, достаточно тебя. Всегда там, как королева какая-то. Ты ему говоришь, что это «классика». Что такое «классика»?
Мадам Маллори «Классика» — это от слова «класс». И вот этому он научится на моей кухне. Он научится готовить с классом.
Папа Индиец не может стать французом, и француз не может стать индийцем.
Мадам Маллори Мистер Кадам, кажется, я целый день смывала эти слова со стены.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Papa Ты хочешь Хассана, потому что хочешь ещё одну звезду для себя, да?
Madame Mallory О, да. Да, не буду врать. Но я также даю ему трамплин в мир. Он этого заслуживает. У него талант.
Papa Ты очень упрям.
[крик петуха]
Papa О, уже утро.
[вздыхает]
Papa Новый рассвет. Ну... Сколько ты ему будешь платить в неделю?
Madame Mallory 200 евро.
Papa [смеётся] Теперь ты доказываешь, что ты сумасшедший.
Madame Mallory 250, плюс еда.
Papa Если ты всю ночь просидишь на холоде, он стоит 600.
Madame Mallory [фыркает] В твоих снах.
Papa 450, или я ухожу.
Madame Mallory 320, но 350 через три месяца. Договорились?
Papa Нет.
Hassan Да. Договорились.
Papa [говорит на хинди]
Hassan Ладно, расслабься, Папа.
Papa Что значит „расслабься“? Ты испортил всю игру.
Madame Mallory Папа, мы договорились.
Papa Мадам...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hassan [рассказчик] А моя мать была моим учителем.
Mama Морские ежи на вкус — как сама жизнь, не находишь? У жизни есть свой вкус. Скрытый в этой раковине, сырой, прекрасной жизни.
Hassan [рассказчик] Это было образование для всех чувств.
Mama Но чтобы готовить, нужно убивать. Ты создаёшь призраков. Готовишь, чтобы призраки появились. Духи, живущие в каждом ингредиенте.
Hassan [рассказчик] Но главное, меня учили.
Hassan [слюнявя] Как ощущать вкус.
Mama Ты чувствуешь их вкус?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Madame Mallory О, вы меня удивляете.
[Смеётся]
Madame Mallory Это у вас есть. Хм. У вашей голубки тоже было.
Hassan Я знаю. Я понял тогда и понимаю сейчас.
Madame Mallory Высокомерие.
Hassan Шеф должен вести за собой.
Madame Mallory Остро и свежо и жарко во рту — всё одновременно. Ты представляешь, сколько времени поварам нужно, чтобы этому научиться? Что скажет папа?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hassan Маргарита! Спасибо за книги!
Marguerite [смеясь] Какие книги?
Hassan Книги!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Papa Мадам, просить скидку — это не значит, что я бедный, это значит, что я бережливый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хассан [после пробы] Кардамона маловато.
Махира Эй, а благодарности-то маловато.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mahira Папа, место очень милое, здание хорошее, но есть проблема, из-за которой мы не сможем там открыть ресторан. Там уже есть ресторан.
Mansur Прямо через дорогу. Сто футов. Мы измеряли.
Mahira Вот почему люди вернулись в Париж. Им не удалось на этом заработать.
Mansur Папа, ресторан через дорогу — с мишленовской звездой, а?
Papa Я знаю, я видел. Мерцает, мерцает. И что с того?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baleine Grise Porter Каждый кусочек — как возвращение домой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marguerite Какое блюдо ты любишь готовить больше всего?
Hassan Джалеби.
Marguerite Что это?
Hassan Ферментированная чечевица с мукой — жареное в масле. Запах напоминает мне мою мать.
Marguerite Тебе повезло. Запах свиных ножек в уксусе напоминает мне отца. Еда — это воспоминания.
Hassan Еда — это и есть воспоминания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hassan Откуда ты узнал обо всём этом?
Marguerite Мне было 12, и я начала с пяти основ, это бешамель, ву-лет, голландез, томатный и эспаньоль. Сначала нужно освоить эти пять базовых соусов.
Hassan И все пять можно найти в книгах?
Marguerite Конечно, но книги — ни о чём. Их надо найти в сердце, а потом перенести в кастрюли. Вот в чём секрет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marguerite Мадам Малори говорит, что всего по одному укусу она понимает, есть ли у повара потенциал стать великим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hassan Папа, это всего лишь шестимесячный пробный период. Мама бы этого хотела. Я получу более классическое образование. Разве ты этого не хочешь для меня?
Papa Индия — не классическая? Мы — самая древняя цивилизация в мире.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Madame Mallory Ты нервничаешь? Потому что, знаешь, нельзя нервничать и делать голландский соус. Яйца это почувствуют, они свернутся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mukthar Что в котле?
Hassan Бёф бургиньон. Это чисто французское блюдо с морковкой и овощами. - Хочешь попробовать?
Aisha Бафф, бабл, бабл гам?
Hassan Бёф. Бёф.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mukthar Что такое звезда Мишлен? Как она выглядит?
Hassan Это как цветы — звездчатые цветы. Потом их печатают в книге, о которой я тебе говорил.
Aisha Кто их даёт?
Hassan Их называют, эм, критиками. Они как боги ресторанного мира.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Madame Mallory Это великолепный соус бешамель. Белоснежный! Идеально! Но будь осторожна с огнём.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hassan Маргарита, я рад, что у нас здесь отказали тормоза. Может, тормоза ломаются не просто так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Вы достигли высочайшего уровня кулинарии. Здесь, на этом уровне, готовка уже не искусство. Это наука. В ресторане «Серая Киты» мы считаем, что еда — это мультисенсорный опыт, и определённые сочетания вкусов и ароматов запускают ферменты и активируют отдельные участки мозга, вызывая удовольствие и воспоминания о приятных моментах. Как один запах может напомнить вам о первой любви. Да, с едой ты помнишь. Это зверь с тысячей ртов, которого нужно кормить дважды в день. И что любит этот зверь? Инновации. Инновации. Инновации.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Papa Помнишь, как мы гуляли вдоль реки? Собирали цветы и...
Madame Mallory Мы не собирали цветы. Мы искали грибы. А нашли цветы.
Papa Которые мы и сорвали!
Madame Mallory Да, сорвали цветы, конечно, но мы *искали* грибы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Madame Mallory Ну же, ради всего святого, давайте есть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Papa Они чертовски жестоки, заставляя тебя проходить через всё это каждый год.
Madame Mallory Да. Жестоки. Как боги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hassan Я хотел бы узнать о французской кухне. Может, посоветуете какую-нибудь книгу?
Marguerite А зачем мне это? Ты теперь враг, не так ли?
Hassan Увидимся на поле боя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mansur Папа, если ты не понял, французы даже не едят индийскую еду. У них своя кухня, известная во всём мире. Это конец дороги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Madame Mallory Прошлой ночью мы подавали это. Жалкие, переваренные спаржуны. В этом ресторане кухня — это не старая, измотанная свадьба. Это страстная любовь всей души.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mansur Папа, это лучший ресторан в радиусе 50 миль. Там ужинает президент Франции.
Papa А президент Франции сможет заказать мург масала с кешью и кардамоном? И ка сааг алоо? Дал? Наши семейные секретные специи?
Mahira Нет, но это ресторан с мишленовской звездой, папа.
Mansur Там есть лягушачьи лапки, эскарго, рататуй.
Papa А президент сможет заказать тандури-козу, приготовленную так, как готовит Хассан? Посыпанную жареными специями?
Mansur Папа, в этом ресторане таких блюд нет, потому что людям здесь не нравится их есть.
Papa Потому что они не знают. Они никогда не пробовали. Теперь попробуют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mansur Хассан, теперь у нас не хватит времени нормально приготовить баранину. Может, просто убрать её из меню, да?
Hassan Нет. Замаринуй в небольшом количестве красного вина и добавь растёртый кардамон.
Mansur Вино? Мы не используем вино.
Hassan Это крайний случай, Мансур. Вино придаст мясу вкус. Где родился, там и пригодился.
Mansur Да только мы тут не в Риме, да?
Hassan Мансур, чтобы выжить здесь, нам придётся приспосабливаться. Нужно использовать то, что под рукой. А потом молиться, чтобы получилось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mansur Улыбнись. У тебя хорошие зубы. Просто улыбнись.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Madame Mallory Ну, карри оно и есть карри, не так ли?
Papa Похоже, вы никогда не пробовали индийскую кухню, особенно приготовленную моим сыном.
Madame Mallory Понимаю, вы, люди, любите держать всё в семье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mayor Мадам, позвольте предостеречь вас. Эти люди другие. Они не французы. Некоторые в деревне, самые худшие, говорят о них гадости. Будьте осторожны, чтобы вас не заподозрили в сочувствии к ним.
Madame Mallory Меня редко обвиняют в том, что я кому-то сочувствую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Shepherd Это там свадьба?
Madame Mallory Похороны. Смерть вкуса в Сен-Атонене.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mayor Ресторан — это вся её жизнь. С тех пор как умер муж, она держит его ради него. Но она всегда была, простите, но по-французски говорят: «упрямая, как осёл» — упрямая, как осёл.
Papa Вот и ты. Хорошо, я убавлю музыку. Но скажи ей от меня, я включу отопление погорячее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Маргарит Кухня во Франции — это тайное общество без секретов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Зачем хитрый Netflix разрезал 2 сезон «Уэнсдей» пополам? Четыре причины, о которых вы даже не догадывались
Прилучный играет самого себя? На НТВ выходит новый сериал, который должен понравиться фанатам актера
Хитрости Хюррем, Махидевран и других: как наложницы узнавали пол ребенка – в некоторые приметы верят до сих пор
Нину и Тосю помнят многие, а что насчет этих героинь? Вспомните имена 5 советских красавиц из фильмов СССР (тест)
Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат)
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера
С «Бриллиантовой рукой» все ясно: взгляните на 5 других фильмов СССР и вспомните, играл ли там Никулин (тест)
Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа
«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город
«При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше