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Poster of The Hundred-Foot Journey
7.2
The Hundred-Foot Journey - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Hundred-Foot Journey
7.2

The Hundred-Foot Journey

, 2014
The Hundred-Foot Journey
USA / Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Hundred-Foot Journey
7.2
The Hundred-Foot Journey - Dubbed trailer
The Hundred-Foot Journey  Dubbed trailer

Synopsis

The Kadam family leaves India for France where they open a restaurant directly across the road from Madame Mallory's Michelin-starred eatery.

Cast

Helen Mirren
Helen Mirren
Madame Mallory
Manish Dayal
Hassan
Om Puri
Om Puri
Papa
Charlotte Le Bon
Charlotte Le Bon
Marguerite
Rohan Chand
Rohan Chand
Amit Shah
Amit Shah
Mansur
Farzana Dua Elahe
Mahira
Dillon Mitra
Mukthar
Aria Pandya
Aisha
Michel Blanc
Michel Blanc
Mayor
Clément Sibony
Jean-Pierre
Director Lasse Hallström
Writer Steven Knight, Richard C. Morais
Composer A.R. Rahman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2014
Online premiere 4 September 2014
World premiere 6 August 2014
Release date
11 September 2014 Russia WDSSPR 12+
3 September 2014 Albania
6 August 2014 Argentina
13 August 2014 Australia
21 August 2014 Austria
10 September 2014 Azerbaijan
11 September 2014 Belarus
9 September 2014 Belgium
29 August 2014 Brazil
21 August 2014 Bulgaria
7 August 2014 Canada
13 August 2014 Chile
3 September 2014 Croatia
3 September 2014 Czechia
11 September 2014 Denmark
8 August 2014 Estonia
28 August 2014 Finland
10 September 2014 France
21 August 2014 Germany
4 September 2014 Great Britain
16 October 2014 Greece
20 August 2014 Hong Kong
13 August 2014 Hungary
27 August 2014 Iraq
4 September 2014 Ireland
6 August 2014 Israel
9 October 2014 Italy
10 September 2014 Kazakhstan
21 August 2014 Kenya
27 August 2014 Kuwait
14 August 2014 Latvia
27 August 2014 Lebanon
21 August 2014 Lithuania
9 September 2014 Luxembourg
27 August 2014 Malaysia
9 October 2014 Netherlands
13 August 2014 New Zealand
3 September 2014 North Macedonia
3 October 2014 Norway
21 August 2014 Pakistan
10 September 2014 Peru
7 August 2014 Poland
14 August 2014 Portugal
14 August 2014 Romania
27 August 2014 Singapore
4 September 2014 Slovakia
21 August 2014 South Africa
12 September 2014 Sweden
11 August 2014 Switzerland
24 October 2014 Taiwan
13 November 2014 Thailand
27 August 2014 UAE
8 August 2014 USA
11 September 2014 Ukraine
18 September 2014 Viet Nam
MPAA PG
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $90,173,598
Production Dreamworks Pictures, Reliance Entertainment, Participant
Also known as
The Hundred-Foot Journey, Un viaje de diez metros, Les recettes du bonheur, 100 steg från Bombay till Paris, A 100 Passos de um Sonho, A Viagem dos Cem Passos, Amore, cucina e curry, Aşk Tarifi, Az élet ízei, En trettimeters reise, Hành Trình Trăm Bước, Herkullinen elämä, Hundredefodsrejsen, Indijski zacin na francuski nacin, Indijski začin na francuski način, Láska na kari, Láska na karí, Le voyage de cent pas, Madame Mallory e il piccolo chef indiano, Madame Mallory und der Duft von Curry, Massa shel me'a tze'adim, Podróż na sto stóp, Popotovanje tisocerih okusov, Razboi în bucatarie, Saja sammu teekond, Simt soļu ceļojums, Šimto žingsnių kelionė, Un viatge de deu metres, Yüz Addimliq Seyahet, Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά, На един черпак разстояние, Пряности и страсти, Прянощі та пристрасті, マダム・マロリーと魔法のスパイス, 米其林情缘, 美味不設限, From Bombay to Paris: The Hundred-Foot Journey

Film rating

7.2
Rate 13 votes
7.3 IMDb
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Quotes

Madame Mallory What is this flavor that is fighting against the chicken ?
Hassan I added some spices for flavor to the sauce, and coriander for garnish and freshness.
Madame Mallory But why change a recipe that is 200 years old ?
Hassan Because, madam, maybe 200 years is long enough.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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