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Пряности и страсти Пряности и страсти
Киноафиша Фильмы Пряности и страсти Пряности и страсти, 2014: актеры и роли
The Hundred-Foot Journey Пряности и страсти 2014 / США
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Пряности и страсти, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лассе Халльстрем Лассе Халльстрем Lasse Hallström
В ролях
Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Маниш Дайал Manish Dayal Ом Пури Ом Пури Om Puri Шарлотта Ле Бон Шарлотта Ле Бон Charlotte Le Bon Роэн Чанд Роэн Чанд Rohan Chand
Мира
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