Маниш Дайал
Киноафиша Персоны Маниш Дайал

Маниш Дайал

Manish Dayal

Дата рождения
17 июня 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Ординатор 7.7
Ординатор (2018)
Белая лягушка 7.4
Белая лягушка (2012)
Пряности и страсти 7.2
Пряности и страсти (2014)

Фильмография Маниш Дайал

Жанр
Год
Пара на праздники 6.3
Пара на праздники Holidate
комедия 2020, США
Форсаж: Шпионские гонки 5.8
Форсаж: Шпионские гонки
боевик, детский, семейный 2019, США
Ординатор 7.7
Ординатор
драма, триллер 2018, США
Дом вице-короля 6.7
Дом вице-короля Viceroy's House
драма 2016, Великобритания / Индия
Пряности и страсти 7.2
Пряности и страсти The Hundred-Foot Journey
комедия, драма 2014, США
Смотреть трейлер
Отвязная Калифорния 4
Отвязная Калифорния California Scheming
триллер 2014, США
Смотреть трейлер
Расставаясь с девушками 5.1
Расставаясь с девушками Breaking the Girls
криминал, триллер 2013, США
Смотреть трейлер
Белая лягушка 7.4
Белая лягушка White Frog
комедия 2012, США
Смотреть трейлер
Эффект домино 6.2
Эффект домино The Domino Effect
драма 2012, Великобритания / Нидерланды
