Маниш Дайал
Manish Dayal
Маниш Дайал
Маниш Дайал
Manish Dayal
Дата рождения
17 июня 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.7
Ординатор
(2018)
7.4
Белая лягушка
(2012)
7.2
Пряности и страсти
(2014)
Фильмография Маниш Дайал
Актер
9
Режиссер
1
6.3
Пара на праздники
Holidate
комедия
2020, США
5.8
Форсаж: Шпионские гонки
боевик, детский, семейный
2019, США
7.7
Ординатор
драма, триллер
2018, США
6.7
Дом вице-короля
Viceroy's House
драма
2016, Великобритания / Индия
7.2
Пряности и страсти
The Hundred-Foot Journey
комедия, драма
2014, США
Смотреть трейлер
4
Отвязная Калифорния
California Scheming
триллер
2014, США
Смотреть трейлер
5.1
Расставаясь с девушками
Breaking the Girls
криминал, триллер
2013, США
Смотреть трейлер
7.4
Белая лягушка
White Frog
комедия
2012, США
Смотреть трейлер
6.2
Эффект домино
The Domino Effect
драма
2012, Великобритания / Нидерланды
