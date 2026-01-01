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Сюжет оперы – мрачная панорама безжалостных игр, интриг и кровопролитий в России конца 17 века. Нацию раздирает внутренняя междоусобица, различные группировки борются за власть при дворе: последователи князя Ивана Хованского, начальника стрельцов, и люди князя Голицына, верного царю. Добавьте сюда влияние различных религиозных групп, и действие удивительным образом приблизится к современной ситуации, которая происходит во многих странах мира.