Манон Леско, 2016

Кристине Ополайс и Роберто Аланья воплотят историю злосчастных любовников в опере «Манон Леско». Классический роман о свободолюбивой деревенской девушке, не устоявшей перед соблазнами Парижа, Пуччини пересказал со страстью и отчаянием. Ричард Эйр переносит действие в 1940-е годы, и в этом ему помогает художник Роб Хауэлл, прежде работавший с режиссером над «Свадьбой Фигаро», «Вертером» и «Кармен» в Мет. Главный дирижер театра Фабио Луизи встанет за пульт новой постановки. В спектакле заняты также Массимо Каваллетти в роли брата Манон, сержанта Леско, и Бриндли Шерратт в роли богатого старика-любовника Геронта.