Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Манон Леско
Киноафиша Фильмы Манон Леско
Manon Lescaut

Манон Леско, 2016

2016 / США
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Кристине Ополайс и Роберто Аланья воплотят историю злосчастных любовников в опере «Манон Леско». Классический роман о свободолюбивой деревенской девушке, не устоявшей перед соблазнами Парижа, Пуччини пересказал со страстью и отчаянием. Ричард Эйр переносит действие в 1940-е годы, и в этом ему помогает художник Роб Хауэлл, прежде работавший с режиссером над «Свадьбой Фигаро», «Вертером» и «Кармен» в Мет. Главный дирижер театра Фабио Луизи встанет за пульт новой постановки. В спектакле заняты также Массимо Каваллетти в роли брата Манон, сержанта Леско, и Бриндли Шерратт в роли богатого старика-любовника Геронта.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 3 часа 8 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Ричард Эйр
В ролях
Кристине Ополайс
Роберто Аланья
Массимо Каваллетти
Бриндли Шерратт
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Манон Леско
Манон Леско (2014)
0
Постер фильма Манон Леско 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Приложение киноафиши