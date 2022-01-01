Свадьба Фигаро, 2017

Джеймс Ливайн встанет за пульт новой постановки «Свадьбы Фигаро» Моцарта. Ильдар Абдразаков исполнит заглавную роль в спектакле Ричарда Эйра, ранее представившего в Мет свои версии «Вертера» и «Кармен». Режиссер переносит действие оперы в 20-е годы ХХ века и помещает его в величественное испанское поместье в Севилье. Именно там должна разыграться история о господах и слугах, об испытании на прочность романтических чувств и брачных уз. В роли Сюзанны, которой не терпится стать женой Фигаро, – Марлис Петерсен; в роли Графа Альмавивы – Петер Маттеи, Графини Альмавивы, – Аманда Майески; Изабель Леонард сыграет роль пажа Керубино.