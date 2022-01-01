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Le Nozze di Figaro

Свадьба Фигаро, 2017

2017 / Италия
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О фильме

Джеймс Ливайн встанет за пульт новой постановки «Свадьбы Фигаро» Моцарта. Ильдар Абдразаков исполнит заглавную роль в спектакле Ричарда Эйра, ранее представившего в Мет свои версии «Вертера» и «Кармен». Режиссер переносит действие оперы в 20-е годы ХХ века и помещает его в величественное испанское поместье в Севилье. Именно там должна разыграться история о господах и слугах, об испытании на прочность романтических чувств и брачных уз. В роли Сюзанны, которой не терпится стать женой Фигаро, – Марлис Петерсен; в роли Графа Альмавивы – Петер Маттеи, Графини Альмавивы, – Аманда Майески; Изабель Леонард сыграет роль пажа Керубино.

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Продолжительность 3 часа 45 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Ричард Эйр
В ролях
Аманда Майески
Марлис Петерсен
Изабель Леонард
Петер Маттеи
Ильдар Абдразаков
Все актеры и съемочная группа
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