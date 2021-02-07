Альпинист-одиночка Марк-Андре Леклерк никогда не находился в центре всеобщего внимания. Но этот 23-летний юноша из Канады совершал одни из самых экстремальных одиночных восхождений в мире, взбираясь на отдалённые и труднодоступные скалы. Несмотря на такие достижения, в СМИ о нём писали редко. Никаких камер, страховки и права на ошибку — вот основные принципы соло-восхождений Леклерка.
|17 февраля 2022
|Австрия
|24 сентября 2021
|Великобритания
|12A
|17 февраля 2022
|Германия
|12
|14 января 2022
|Дания
|15
|7 февраля 2021
|Италия
|13 января 2022
|Нидерланды
|16
|10 сентября 2021
|США
|PG-13
|14 января 2022
|Швеция
|15