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Постер фильма Альпинист
7.9
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7.9

Альпинист

, 2021
The Alpinist
Австрия, Великобритания, США / документальный / 18+
Постер фильма Альпинист
7.9

О фильме

Альпинист-одиночка Марк-Андре Леклерк никогда не находился в центре всеобщего внимания. Но этот 23-летний юноша из Канады совершал одни из самых экстремальных одиночных восхождений в мире, взбираясь на отдалённые и труднодоступные скалы. Несмотря на такие достижения, в СМИ о нём писали редко. Никаких камер, страховки и права на ошибку — вот основные принципы соло-восхождений Леклерка.

В ролях

Marc-André Leclerc
Self - Free Soloist
Питер Мортимер
Self - Filmmaker
Алекс Хоннольд
Алекс Хоннольд
Self - Free Soloist
Jason Kruk
Self - Squamish Climber
Will Stanhope
Self - Squamish Climber
Hevy Duty
Self - Climber
Бретт Харрингтон
Self - Alpinist, Marc's Girlfriend
Barry Blanchard
Self - Alpinist
Bernadette McDonald
Self - Alpinist, Historian
Райнхольд Месснер
Self - Alpinist
Режиссер Ник Розен, Питер Мортимер
Сценарист Бен Брайан, Кларк Файанс
Композитор Джон Купер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия / Великобритания / США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 7 февраля 2021
Премьера в мире 7 февраля 2021
Дата выхода
17 февраля 2022 Австрия
24 сентября 2021 Великобритания 12A
17 февраля 2022 Германия 12
14 января 2022 Дания 15
7 февраля 2021 Италия
13 января 2022 Нидерланды 16
10 сентября 2021 США PG-13
14 января 2022 Швеция 15
MPAA PG-13
Сборы в мире $1 445 831
Производство Red Bull Media House, Sender Films
Другие названия
The Alpinist, Der Alpinist, El Alpinista, O Alpinista, Alpinist: Dağcı, Alpinista, Az alpinista, The Alpinist - Uno spirito libero, Альпініст, 알피니스트: 마크-앙드레 르클렉, アルピニスト, 單人攀登, 登山者, Ο Αλπινιστής, متسلق الجبال

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Обновлено 3 февраля 2023

Цитаты

Self - Free Soloist Когда ты в горах с определённой целью, словно все поверхностные вещи в жизни просто испаряются, и ты часто оказываешься в более глубоком состоянии ума, которое может оставаться с тобой ещё долго после серьёзного восхождения. Ты начинаешь ценить всё настолько сильно, что обычно принимаешь это как должное.

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