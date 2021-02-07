Self - Free Soloist Когда ты в горах с определённой целью, словно все поверхностные вещи в жизни просто испаряются, и ты часто оказываешься в более глубоком состоянии ума, которое может оставаться с тобой ещё долго после серьёзного восхождения. Ты начинаешь ценить всё настолько сильно, что обычно принимаешь это как должное.