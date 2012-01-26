Действие фильма происходит во второй половине 1990-х в Белграде. Богдан – лидер группировки скинхедов. Злость и агрессия по отношению к окружающему миру приводит его к саморазрушению. Кале – последний оставшийся в живых представитель преступного клана. Он совершил непоправимую ошибку, и теперь его не в силах спасти даже дядя – влиятельный офицер спецслужб. Третий герой фильма – талантливый художник по прозвищу «Граф», которому пришлось уйти из Академии художеств, когда его призвали в армию. Теперь он сражается с призраками войны и пытается нарисовать идеальный водоворот, который должен утянуть за собой тени его прошлого. Все три истории пересекутся.

Развернуть