Действие фильма происходит во второй половине 1990-х в Белграде. Богдан – лидер группировки скинхедов. Злость и агрессия по отношению к окружающему миру приводит его к саморазрушению. Кале – последний оставшийся в живых представитель преступного клана. Он совершил непоправимую ошибку, и теперь его не в силах спасти даже дядя – влиятельный офицер спецслужб. Третий герой фильма – талантливый художник по прозвищу «Граф», которому пришлось уйти из Академии художеств, когда его призвали в армию. Теперь он сражается с призраками войны и пытается нарисовать идеальный водоворот, который должен утянуть за собой тени его прошлого. Все три истории пересекутся.
Страна Сербия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 30 октября 2016
Премьера в мире 26 января 2012
Производство Niagara Kinescope, Square Medium
Другие названия
The Whirlpool, Niagara, Falls
Режиссер
Боян Вук Косовчевич
В ролях
Небойша Джорджевич
Ненад Оканович
Срджан Пантелич
Мирьяна Каранович
Драган Николич
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
