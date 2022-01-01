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Водоворот
Киноафиша Фильмы Водоворот Водоворот, 2012: актеры и роли
The Whirlpool Водоворот 2012 / Сербия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Водоворот, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Боян Вук Косовчевич
В ролях
Небойша Джорджевич Nebojša Đorđević Ненад Оканович Срджан Пантелич Srđan Pantelić Мирьяна Каранович Mirjana Karanović Драган Николич Dragan Nikolić Эмир Кустурица Эмир Кустурица Emir Kusturica Марина Воденичар Елена Матияшевич
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