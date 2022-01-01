Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Водоворот
Водоворот, 2012: актеры и роли
The Whirlpool
Водоворот
2012 / Сербия
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Водоворот, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Боян Вук Косовчевич
В ролях
Небойша Джорджевич
Nebojša Đorđević
Ненад Оканович
Срджан Пантелич
Srđan Pantelić
Мирьяна Каранович
Mirjana Karanović
Драган Николич
Dragan Nikolić
Эмир Кустурица
Emir Kusturica
Марина Воденичар
Елена Матияшевич
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено