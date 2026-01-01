Оповещения от Киноафиши
Марина Воденичар
Marina Vodenicar
Марина Воденичар
Marina Vodenicar
Дата рождения
9 декабря 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Панчево, Сербия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
5.9
Водоворот
(2012)
5.5
Варвары
(2014)
Фильмография Марина Воденичар
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2014
2012
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
5.5
Варвары
Varvari
драма
2014, Сербия / Черногория / Словения
5.9
Водоворот
The Whirlpool
драма, мелодрама
2012, Сербия
