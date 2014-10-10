Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гуров и Анна Гуров и Анна
Киноафиша Фильмы Гуров и Анна
Gurov and Anna

Гуров и Анна, 2014

2014 / Канада
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 10 октября 2014
Возраст 18+
Режиссер
Рафаэль Уэлле
В ролях
Андреас Апергис
Софи Демаре
Карло Местрони
Адам Бернетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гуров и Анна 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Гуров и Анна
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Приложение киноафиши