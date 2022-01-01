Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало

«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду

Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено

«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке

Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»

Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть

Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог

Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака

Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова

Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы

Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»