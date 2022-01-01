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Бланш и Мари
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Blanche et Marie

Бланш и Мари, 1985

1985 / Франция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

  

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1985
Премьера в мире 3 апреля 1985
Возраст 18+
Режиссер
Жак Ренар
В ролях
Миу Миу
Миу Миу
Сандрин Боннэр
Сандрин Боннэр
Жерар Клейн
Патрик Шене
Патрик Шене
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бланш и Мари 1 постер
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