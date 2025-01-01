Меню
Anna Анна: Я не социопат — просто достаточно умна, чтобы думать как он.
John Washington [рассказчик] Забавно, что память нельзя до конца доверять. И всё же, в конце концов, это единственная правда, которая у нас есть. И как бы больно ни было, нужно смотреть правде в глаза. Потому что иногда это единственное, что может спасти тебя. Это единственное, что может освободить.
Interviewer Ты хочешь умереть, Анна?
Anna Разве мы все не умираем в конце? В этом что-то есть — свобода.
Interviewer Есть и другие способы стать свободным.
Anna Не если тебе позволено быть свободным. Тогда что ты будешь делать?
Tom Ortega [в кабине для свиданий в тюрьме] Так ты что, какой-то терапевт?
Anna Ты знаешь, кто такой детектив памяти?
Tom Ortega Тот, кто берет деньги у богатых.
Anna Ну, это я.
Anna Я пойму, что это воспоминание?
John Washington Должно казаться, что всё происходит впервые — но это будет отличаться от оригинала, потому что твоё подсознание знает, что ты уже там был. К тому же, моё присутствие меняет ситуацию.
Anna Может, на тесты на личностные расстройства стоит отправить моего отчима.
John Washington Он что, голодовку устроил?
Анна Если ты не врач, тогда кто ты?
Джон Вашингтон Я провожу людей в их воспоминания.
[последние реплики]
John Washington [у её двери] Я просто решил зайти, чтобы ты могла мне отказать.
Judith Morrow Заходи...
Anna Ну и что теперь?
John Washington Теперь... ты поправляешься.
Anna [облегчённая улыбка]
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
