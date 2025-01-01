[рассказчик]

Забавно, что память нельзя до конца доверять. И всё же, в конце концов, это единственная правда, которая у нас есть. И как бы больно ни было, нужно смотреть правде в глаза. Потому что иногда это единственное, что может спасти тебя. Это единственное, что может освободить.