AnnaАнна: Я не социопат — просто достаточно умна, чтобы думать как он.
John Washington[рассказчик]Забавно, что память нельзя до конца доверять. И всё же, в конце концов, это единственная правда, которая у нас есть. И как бы больно ни было, нужно смотреть правде в глаза. Потому что иногда это единственное, что может спасти тебя. Это единственное, что может освободить.
InterviewerТы хочешь умереть, Анна?
AnnaРазве мы все не умираем в конце? В этом что-то есть — свобода.
InterviewerЕсть и другие способы стать свободным.
AnnaНе если тебе позволено быть свободным. Тогда что ты будешь делать?
Tom Ortega[в кабине для свиданий в тюрьме]Так ты что, какой-то терапевт?