Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Чужое лицо
Постер фильма Чужое лицо
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Чужое лицо

Чужое лицо

Il volto di un'altra 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В альпийском раю, среди экологически чистых туманов, расстилающихся между вечнозелеными исполинами, расположились клиника пластической хирургии и элитный санаторий: турецкие бани, очищение кишечника и ещё миллион оздоровительных процедур к услугам исключительно состоятельных дам и господ. Здесь обретёт временное пристанище телезвезда Белла, женщина, переживающая кризис.

Передачу закрыли (новый продюсер — новая ставленница), а курьезное дорожное происшествие с участием чернорабочего Тру-Тру, мечтающего об актерской карьере и подбивающего персонал клиники на бунт, приводит Беллу к серьезной травме лица.

Умелые руки мужа-хирурга превращают Беллу в нового человека — под пристальным вниманием телевизионных камер: операция становится поводом для нового реалити-шоу. Остроту происходящему придают и 10 миллионов евро — такова сумма страховки, которую хотят получить хитрые супруги…

Чужое лицо - трейлер
Чужое лицо  трейлер
Страна Италия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 11 апреля 2013
Дата выхода
11 апреля 2013 Италия
Сборы в мире $94 366
Производство R&C Produzioni, Rai Cinema, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC)
Другие названия
Il volto di un'altra, Another Woman's Face
Режиссер
Паппи Корсикато
Паппи Корсикато
В ролях
Лаура Кьятти
Лаура Кьятти
Алессандро Прециози
Алессандро Прециози
Лино Гуанчале
Лино Гуанчале
Яя Форте
Яя Форте
Анджела Гудвин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Чужое лицо
Идеальная иллюзия 6.8
Идеальная иллюзия (2022)
Король смеха 7.2
Король смеха (2021)
Роман о бойне 7.2
Роман о бойне (2012)
Лишний человек 7.1
Лишний человек (2001)
Великая красота 7.2
Великая красота (2013)
Помпеи: Город грехов 5.4
Помпеи: Город грехов (2021)
Холостые выстрелы 7.2
Холостые выстрелы (2010)

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 13 голосов
5.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Чужое лицо - трейлер
Чужое лицо Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше