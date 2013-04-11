В альпийском раю, среди экологически чистых туманов, расстилающихся между вечнозелеными исполинами, расположились клиника пластической хирургии и элитный санаторий: турецкие бани, очищение кишечника и ещё миллион оздоровительных процедур к услугам исключительно состоятельных дам и господ. Здесь обретёт временное пристанище телезвезда Белла, женщина, переживающая кризис.

Передачу закрыли (новый продюсер — новая ставленница), а курьезное дорожное происшествие с участием чернорабочего Тру-Тру, мечтающего об актерской карьере и подбивающего персонал клиники на бунт, приводит Беллу к серьезной травме лица.

Умелые руки мужа-хирурга превращают Беллу в нового человека — под пристальным вниманием телевизионных камер: операция становится поводом для нового реалити-шоу. Остроту происходящему придают и 10 миллионов евро — такова сумма страховки, которую хотят получить хитрые супруги…