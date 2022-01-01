Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Книга жизни Книга жизни
Киноафиша Фильмы Книга жизни Книга жизни, 2014: актеры и роли
The Book of Life Книга жизни 2014 / США
5.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Книга жизни, 2014: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хорхе Р. Гутьеррез
В ролях
Ченнинг Татум Ченнинг Татум Channing Tatum Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Дэнни Трехо Дэнни Трехо Danny Trejo Рон Перлман Рон Перлман Ron Perlman Кристина Эпплгейт Кристина Эпплгейт Christina Applegate Айс Кьюб Айс Кьюб Ice Cube Диего Луна Диего Луна Diego Luna Ана де ла Регера Ана де ла Регера Ana de la Reguera
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Приложение киноафиши