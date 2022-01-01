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Инородное тело Инородное тело
Киноафиша Фильмы Инородное тело Инородное тело, 2014: актеры и роли
Obce ciało Инородное тело 2014 / Польша / Италия / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Инородное тело, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Занусси Кшиштоф Занусси Krzysztof Zanussi
В ролях
Риккардо Леонелли Виктория Зинни Агата Бузек Агата Бузек Agata Buzek Агнешка Гроховска Агнешка Гроховска Agnieszka Grochowska Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова Александр Ковтунец Александр Ковтунец Михаил Ефремов Михаил Ефремов Mikhail Efremov Вероника Розати Вероника Розати Weronika Rosati
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