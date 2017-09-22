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Кшиштоф Занусси
Кшиштоф Занусси
Krzysztof Zanussi
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Кшиштоф Занусси
Krzysztof Zanussi
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Дата рождения
17 июня 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Кшиштоф Занусси
Родился 17 июня, 1939 года. Варшава, Польша.
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Фильмография Кшиштоф Занусси
Эфир
триллер, драма, исторический
2018, Польша / Украина / Литва / Венгрия / Италия
6.0
Инородное тело
драма
2014, Польша / Италия / Россия
7.0
Сердце на ладони
драма
2008, Польша / Украина
4.0
Черное Солнце
драма
2007, Франция / Италия
5.0
Персона нон грата
драма
2005, Россия / Италия / Польша
4.0
Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем
драма
2000, Франция / Польша
7.0
Брат нашего Бога
драма, биография
1997, Польша
6.0
Галоп
комедия, драма, исторический
1996,
6.0
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