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Кшиштоф Занусси
Krzysztof Zanussi
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Персоны
Кшиштоф Занусси
Кшиштоф Занусси
Krzysztof Zanussi
Дата рождения
17 июня 1939
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Варшава, Польская Республика
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Кшиштоф Занусси
Родился 17 июня, 1939 года. Варшава, Польша.
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Популярные фильмы
7.9
Кинолюбитель
(1979)
7.4
Побег к Серебряному глобусу
(2021)
7.2
Структура кристалла
(1969)
Фильмография Кшиштоф Занусси
5.2
Идеальное число
Liczba doskonała
драма
2022, Польша / Израиль / Италия
7.4
Побег к Серебряному глобусу
Ucieczka na srebrny glob
документальный
2021, Польша
5.9
Эфир
Eter
триллер, драма, исторический
2018, Польша / Украина / Литва / Венгрия / Италия
6.3
След зверя
Pokot
детектив, драма
2017, Германия / Польша / Словакия / Чехия / Швеция
5.8
Инородное тело
Obce ciało
драма
2014, Польша / Италия / Россия
Смотреть трейлер
5
Сердце на ладони
Serce na dłoni
драма
2008, Польша / Украина
5.1
Черное Солнце
Sole nero, Il / Black Sun
драма
2007, Франция / Италия
Смотреть трейлер
5.4
Персона нон грата
Persona non grata
драма
2005, Россия / Италия / Польша
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