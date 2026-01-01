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Кшиштоф Занусси
Кшиштоф Занусси Krzysztof Zanussi
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Кшиштоф Занусси

Krzysztof Zanussi

Дата рождения
17 июня 1939
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Варшава, Польская Республика
Актерское амплуа
Драматический актёр

Биография Кшиштоф Занусси

Родился 17 июня, 1939 года. Варшава, Польша.

Популярные фильмы

Кинолюбитель 7.9
Кинолюбитель (1979)
Побег к Серебряному глобусу 7.4
Побег к Серебряному глобусу (2021)
Структура кристалла 7.2
Структура кристалла (1969)

Фильмография Кшиштоф Занусси

Идеальное число 5.2
Идеальное число Liczba doskonała
драма 2022, Польша / Израиль / Италия
Побег к Серебряному глобусу 7.4
Побег к Серебряному глобусу Ucieczka na srebrny glob
документальный 2021, Польша
Эфир 5.9
Эфир Eter
триллер, драма, исторический 2018, Польша / Украина / Литва / Венгрия / Италия
След зверя 6.3
След зверя Pokot
детектив, драма 2017, Германия / Польша / Словакия / Чехия / Швеция
Инородное тело 5.8
Инородное тело Obce ciało
драма 2014, Польша / Италия / Россия
Смотреть трейлер
Сердце на ладони 5
Сердце на ладони Serce na dłoni
драма 2008, Польша / Украина
Черное Солнце 5.1
Черное Солнце Sole nero, Il / Black Sun
драма 2007, Франция / Италия
Смотреть трейлер
Персона нон грата 5.4
Персона нон грата Persona non grata
драма 2005, Россия / Италия / Польша
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